Phantom Liberty to oficjalny tytuł dużego, fabularnego rozszerzenia do Cyberpunk 2077. CD Projekt RED pochwalił się pierwszym zwiastunem.

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności w końcu oficjalnie

Zgodnie z obietnicami, odbył się dziś krótki pokaz nowości od CD Projekt RED. Tak jak przypuszczano, najważniejsze ogłoszenie było związane z Cyberpunk 2077, a właściwie z fabularnym rozszerzeniem do gry. Trzeba przyznać, że zadbano o niezłą otoczkę.

Nie dość, że na chwilę pojawił się Keanu Reeves, to przede wszystkim podano oficjalny tytuł rozszerzenia oraz zaprezentowano zwiastun. Wygląda na to, że można oczekiwać delikatnej zmiany klimatu, twórcy mówią, iż Widmo Wolności to „dodatek szpiegowski” rozgrywający się w zupełnie nowej dzielnicy Night City.

„Ja, V, uroczyście przysięgam, że będę wiernie służyła Nowym Stanom Zjednoczonym Ameryki...”

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - zwiastun DLC

Kiedy premiera Cyberpunk 2077: Phantom Liberty?

Już jakiś czas temu ogłoszono, że dodatek do Cyberpunk 2077 został przesunięty na przyszły rok i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Nie zaskakuje też, że póki co nie ogłoszono konkretnej daty.

Pewną niespodzianką może być natomiast coś innego. Zarówno zaprezentowany zwiastun jak i towarzyszący mu opis sugerują premierę na PC, Google Stadia oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Wygląda zatem na to, że postanowiono odciąć się od poprzedniej generacji. Biorąc pod uwagę ogromne problemy pojawiające się po debiucie podstawki, może i dobrze. Z drugiej strony, część graczy pozostających na starszych sprzętach może być niepocieszonych, ale przecież CD Projekt RED nie decyduje się na taki krok jako pierwszy producent.

Źródło: Cyberpunk 2077