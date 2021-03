Jako że udostępniono pierwszą, zdaję się, poważną łatkę do gry Cyberpunk 2077, to sprawdzamy, jak ona oraz poprzednie wpływały na wydajność rozgrywki na PC!

Patch 1.2 dla Cyberpunk 2077 zmienia bardzo wiele, ale czy wydajność też?

O tym, że najnowszy patch do Cyberpunk 2077 nadchodzi, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Kilka dni temu zajawiono nam kluczowe zmiany, które niedługo potem zostały potwierdzone w oficjalnej notce aktualizacji. Patch 1.2 dopiero co został udostępniony do pobrania, więc postanowiliśmy dla Was sprawdzić, jak dużo poprawia pod względem wydajności. Ale aby mieć lepszy obraz sytuacji, sprawdziliśmy trzy wersje gry - 1.06, 1.12 oraz najnowszą 1.2.

Nasza platforma testowa to całkiem wydajny zestaw Komputronik Ultimate X700 [A1], więc mogliśmy pokusić się o sprawdzenie praktycznie każdych ustawień. Aby zachować sterylne środowisko testowe, wszystkie wersje gry były testowane na tej samej wersji systemu Windows (20H2), oraz z tym samym sterownikiem (460.79). Karta oraz procesor nie były podkręcane, choć zdjęto im limity zasilania. Na początku sprawdźmy, jak zmieniła się wydajność w ustawieniach Ultra, ale bez Ray Tracingu.

Porównanie wydajności w Cyberpunk 2077 z patch 1.06, 1.12 oraz 1.2

Pomiar płynności Cyberpunk 2077 [FPS]

2160p (4K), Ustawienia Ultra

Legenda: Średni FPS

1% Low FPS Cyberpunk 2077 - patch 1.06 39

29 Cyberpunk 2077 - patch 1.12 40

29 Cyberpunk 2077 - patch 1.2 41

29

Pomiar płynności Cyberpunk 2077 [FPS]

1440p (QHD), Ustawienia Ultra

Legenda: Średni FPS

1% Low FPS Cyberpunk 2077 - patch 1.06 75

51 Cyberpunk 2077 - patch 1.12 75

51 Cyberpunk 2077 - patch 1.2 79

57

Pomiar płynności Cyberpunk 2077 [FPS]

1080p (FHD), Ustawienia Ultra

Legenda: Średni FPS

1% Low FPS Cyberpunk 2077 - patch 1.06 89

55 Cyberpunk 2077 - patch 1.12 89

56 Cyberpunk 2077 - patch 1.2 100

61

Okazuje się, że między 1.06 a 1.12 różnic nie było praktycznie wcale, natomiast patch 1.2 dał już całkiem odczuwalny przyrost, zwłaszcza w niższych rozdzielczościach! Co więcej, nasza procedura testowa zakłada mix sytuacyjny - trochę biegania, trochę walki oraz trochę jazdy autem - i o ile w pierwszych dwóch przypadkach przyrost nie jest ogromny, tak podczas jazdy gra jest zdecydowanie odczuwalnie płynniejsza. Zobaczmy jeszcze, jaki wpływ patch miał na niższe ustawienia detali.

Pomiar płynności Cyberpunk 2077 [FPS]

2160 (4K), Ustawienia Średnie

Legenda: Średni FPS

1% Low FPS Cyberpunk 2077 - patch 1.06 58

44 Cyberpunk 2077 - patch 1.12 59

45 Cyberpunk 2077 - patch 1.2 61

47

Pomiar płynności Cyberpunk 2077 [FPS]

2160 (4K), Ustawienia Niskie

Legenda: Średni FPS

1% Low FPS Cyberpunk 2077 - patch 1.06 76

51 Cyberpunk 2077 - patch 1.12 78

52 Cyberpunk 2077 - patch 1.2 80

57

Tym razem przyrost wydajności było już widać przy pierwszym z patchy. Ostatecznie przyrost wydajności w patchu 1.2 przekracza 5%. Pora przyjrzeć się różnicom przy aktywnym śledzeniu promieni oraz funkcji DLSS 2.0.

Pomiar płynności Cyberpunk 2077 [FPS]

2160p (4K), Ustawienia Ultra, Ray Tracing Ultra, DLSS Zbalansowany

Legenda: Średni FPS

1% Low FPS Cyberpunk 2077 - patch 1.06 40

29 Cyberpunk 2077 - patch 1.12 41

30 Cyberpunk 2077 - patch 1.2 43

31

Pomiar płynności Cyberpunk 2077 [FPS]

1440p (QHD), Ustawienia Ultra, Ray Tracing Ultra, DLSS Zbalansowany

Legenda: Średni FPS

1% Low FPS Cyberpunk 2077 - patch 1.06 68

46 Cyberpunk 2077 - patch 1.12 67

45 Cyberpunk 2077 - patch 1.2 72

52

Pomiar płynności Cyberpunk 2077 [FPS]

1080p (FHD), Ustawienia Ultra, Ray Tracing Ultra, DLSS Zbalansowany

Legenda: Średni FPS

1% Low FPS Cyberpunk 2077 - patch 1.06 76

47 Cyberpunk 2077 - patch 1.12 73

46 Cyberpunk 2077 - patch 1.2 82

55

Tutaj dosyć ciekawie prezentują się wyniki łatki 1.12, ponieważ okazało się, że potrafiła nawet obniżyć wydajność w niższych rozdzielczościach po aktywacji RT... Nowy patch jednak nie pozostawia wątpliwości - wzrost wydajności jest duży, a w przypadku minimalnego FPS nawet bardzo duży!

Na koniec zostawiliśmy jeszcze jedno porównanie, dotyczące funknkcji DLSS - tutaj jednak mała zmiana w procedurze testowej! Testy wersji 1.2 przeprowadziliśmy na najnowszym sterowniku NVIDII, aby zobaczyć, czy algorytmy sztucznej inteligencji faktycznie się poprawiają z czasem. Test wersji 1.12 pochodzi jeszcze z grudnia 2020, więc Cyberpunk miał praktycznie 3 miesiące na naukę ;)

Pomiar płynności Cyberpunk 2077 [FPS]

1440p (QHD), Ustawienia Ultra, Ray Tracing Ultra, DLSS Jakość

Legenda: Średni FPS

1% Low FPS Cyberpunk 2077 - patch 1.12 61

41 Cyberpunk 2077 - patch 1.2 64

45

Pomiar płynności Cyberpunk 2077 [FPS]

1440p (QHD), Ustawienia Ultra, Ray Tracing Ultra, DLSS Wydajnośćć

Legenda: Średni FPS

1% Low FPS Cyberpunk 2077 - patch 1.12 71

45 Cyberpunk 2077 - patch 1.2 81

54

Pomiar płynności Cyberpunk 2077 [FPS]

1440p (QHD), Ustawienia Ultra, Ray Tracing Ultra, DLSS Wysoka Wydajność

Legenda: Średni FPS

1% Low FPS Cyberpunk 2077 - patch 1.12 72

44 Cyberpunk 2077 - patch 1.2 84

54

Przyrost wydajności w wyższych trybach DLSS jest nieco większy, niż by to wychodziło z samej przewagi, jaką daje nowa łatka, więc można wyciągnąć wnioski, że DLSS faktycznie z czasem działa nieco lepiej (choć nie jest to znamienna różnica).

Niebawem pokusimy się o porównanie wydajności śledzenia promieni, jako że wraz z łatką 1.2 ta funkcja dostępna jest teraz również na kartach czerwonych! Kiedy to zrobimy? Jak tylko uda się dostać kartę AMD...

