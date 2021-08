CD Projekt RED zaczyna odkrywać karty związane z kolejną porcją poprawek do Cyberpunk 2077. Niektórych bardziej zaintrygować mogą jednak wzmianki odnośnie ewentualnej zapowiedzi dodatków.

Cyberpunk 2077 wkrótce z aktualizacją 1.3

W ostatnich tygodniach o Cyberpunk 2077 było stosunkowo cicho. Twórcy jednak wywiązują się z deklaracji składanych po premierze i sporej fali krytyki, cały czas pracują nad eliminacją błędów i niedociągnięć. Kolejnym dowodem ma być aktualizacja 1.3, na temat której właśnie uchylono rąbka tajemnicy.

Znów zrobiono w sposób mający zwolenników i przeciwników, w formie prezentacji raportu specjalnego, czegoś na wzór wiadomości telewizyjnych. Przedzierając się przez dość spore ilości tekstu póki co można dostrzec zapisy o trzech istotnych zmianach. Minimapa ma stać się bardziej przejrzysta, a błąd w misji Dom lalek wyeliminowany. Poza tym wprowadzona zostanie funkcja resetowania perków.

„Dla naszych graczy funkcja ta oznacza bezpieczniejsze eksperymenty z konfiguracjami. Jest łatwo dostępna i tania, a więc nie trzeba się wahać podczas inwestowania w konkretne atuty.” - Katarína, Gameplay Designer, CD PROJEKT RED

Jeśli same zapisy nie mówią Wam wszystkiego, poniższe materiały wideo przybliżające trzy omówione nowości powinny już rozwiać wszelkie wątpliwości. Wypada mieć też nadzieję, że to tylko część poprawek. Nazewnictwo sugeruje, że tak (termin aktualizacja używany jest przez CD Projekt RED do opisywania największych paczek ze zmianami).

Doczekamy się zapowiedzi dodatków do Cyberpunk 2077?

Przedstawiciele CD Projekt i CD Projekt RED wielokrotnie podkreślali, iż w pierwszej kolejności gra zostanie naprawiona, a dopiero później rozbudowana. Tyle tylko, że mijały kolejne miesiące i część graczy zaczęła się już nieco niecierpliwić. Być może lada chwila usłyszą optymistyczne dla siebie wiadomości.

Już jutro (od godziny 18:00) za pośrednictwem platformy Twitch przeprowadzona zostanie transmisja, za pośrednictwem której twórcy mają przybliżać wyżej wymienioną aktualizację. Zapraszając na pokaz wyraźnie zasugerowali jednak, że pojawią się również informacje na temat pierwszych DLC.

Źródło: twitter: @CyberpunkGame