Może i Black Friday już się skończył, ale świętowanie 30-lecia sklepu RTV Euro AGD trwa. Kolejnym jego etapem jest wielka świąteczna wyprzedaż, która potrwa aż do 23 grudnia.

Święta 30-lecia w RTV Euro AGD – szansa na tańsze prezenty dla całej rodziny

Święta 30-lecia w RTV Euro AGD to wielka wyprzedaż, która może być doskonałą okazją do tego, by kupić drobne prezenty dla najbliższych, albo i coś większego, dla całej rodziny. W cenach niższych nawet o kilkaset złotych znajdziesz godne uwagi telewizory, gamingowe i uniwersalne laptopy, smartfony i akcesoria mobilne, gadżety i sprzęt fotograficzny, jak również najrozmaitszy sprzęt AGD.

Oprócz rabatów możesz też liczyć na raty 0% i odroczenie spłaty pierwszej z nich aż do przyszłorocznego lipca. Co więcej, w przypadku sprzętu RTV, AGD i mobile możesz również skorzystać z Wielorabatów – dzięki temu otrzymasz 25% zniżki na drugi produkt lub 44% zniżki na trzeci produkt lub 77% zniżki na czwarty produkt albo… piąty produkt otrzymasz za symboliczną złotówkę.

Rabaty sięgają kilkuset złotych. Co można wyhaczyć?

Wiesz już, na jakie warunki możesz liczyć, a jakie produkty są dostępne w obniżonych cenach? Ano choćby 55-calowy telewizor LG 55NANO816NA. Procesor ze sztuczną inteligencją, nanocząssteczkowy filtr i inne autorskie technologie sprawiają, że obraz na ekranie prezentuje się wyśmienicie. Ma on oczywiście rozdzielczość 4K, a lista obsługiwanych formatów HDR obejmuje HDR10, HLG PRO i Dolby Vision IQ (optymalizujący wideo z uwzględnieniem warunków oświetleniowych). Promocyjna cena wynosi 2699 zł (to o 500 zł mniej niż normalnie).

Z kolei wśród przecenionych smartfonów odnajdujemy na przykład model Samsung Galaxy M31s, którego najważniejszymi atutami są ekran, akumulator i aparat. Ten pierwszy to 6,5-calowy panel SUPER AMOLED o rozdzielczości FullHD+, obejmujący niemal cały przedni panel. Drugi ma pojemność 6000 mAh, zapewniając w ten sposób bardzo długi czas działania. Trzeci jest poczwórny i robi świetne zdjęcia, a do tego nagrywa filmy w 4K. Promocyjna cena wynosi 1199 zł (to o 200 zł mniej niż normalnie).

Przeceniony został również sprzęt AGD. Możesz wyhaczyć choćby pralkę Beko WUE7612XWWI, której bęben wiruje z prędkością dochodzącą do 1200 obrotów na minutę i w którym mieści się nawet 7 kilogramów ubrań. Wiele trybów pracy do wyboru sprawia, że tkaniny są otoczone odpowiednią opieką, a ciche działanie i klasa efektywności energetycznej A+++ to inne zalety nie do przecenienia. Promocyjna cena wynosi 999 zł (to o 300 zł mniej niż normalnie).

W promocji dostępny jest też inteligentny robot odkurzający iRobot Roomba i7. Bez trudu zapamiętuje układ pomieszczeń i bez problemu porusza się po podłogach, unikając przeszkód i dostrzegając każde, nawet najmniejsze zabrudzenie. Równie dobrze radzi sobie na panelach i płytkach, co na dywanach i wykładzinach, a przy tym jest niemal bezobsługowy. Gdy jego akumulator się rozładowuje, robot sam powraca do stacji, a po naładowaniu kontynuuje odkurzanie. Promocyjna cena wynosi 2089 zł (to o 310 zł mniej niż normalnie).

Rozejrzyj się dobrze, a na pewno znajdziesz dla siebie jakiś fajny prezent w dobrej cenie. Akcja – jak wspomnieliśmy – trwa do wigilii Wigilii.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.