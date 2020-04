Zapewne niektórzy z Was pamiętają, jak wiele mówiło się o wyglądzie smartfonów iPhone 11, iPhone 11 Pro oraz iPhone 11 Pro Max. Sporo osób krytycznie oceniło stylistykę tak drogich propozycji, ale najwyraźniej Apple jest zadowolone z wyników sprzedaży i nadal chce pozostać przy swojej wizji. Do sieci trafiły informacje skupiające się na tym, jak wyglądać będzie iPhone 12 i trudno określić je mianem zaskakujących.

Jeśli wszystko okaże się prawdziwie (a materiały publikują także źródła, które bardzo często trafiają z przeciekami), Apple nie zmieni wiele. Najistotniejszą korektą ma być zmniejszony notch. Zmniejszony, ale mimo tego i tak spory. To rozwiązanie, które od samego początku swojego istnienia budzi kontrowersje, a obecnie w branży widoczny jest trend odchodzenia od niego. Apple to jednak nie przeszkadza, milionom klientów również.

Sugeruje się też, że iPhone 12 zadebiutuje w aż 4 wersjach - dwóch podstawowych z ekranami o przekątnych 5,4 cala oraz 6,1 cala oraz dwóch z dopiskiem Pro, gdzie ekrany mają mierzyć 6,1 cala oraz 6,7 cala.

Na tylnych panelach wszystkich z nich pojawi się układ aparatów podobny do zeszłorocznego. W wersjach Pro aparaty mają być wzbogacone o skaner LiDAR (Light Detection and Ranging). Apple ma już implementację tego elementu za sobą, w najnowszym tablecie iPad Pro.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!



Final details line up pretty well with what Kuo said last year!



Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers!



Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2