Z darmowymi grami oferowanymi w ramach PlayStation Plus bywa różnie. Posiadacze tego abonamentu niejednokrotnie musieli przełkną gorzką pigułkę, ale tym razem Sony postawiło na tytuły, których nikomu nie trzeba przedstawiać.

Call of Duty: WWII i Star Wars Battlefront II w czerwcowym PlayStation Plus

Nie dalej jak w zeszłym miesiącu nieoficjalne doniesienia okazały się nie mieć wiele wspólnego z rzeczywistością i PlayStation Plus na maj rozczarowało. Tym razem sytuacja wygląda inaczej, ponieważ spekulowano o mocnych tytułach i ostatecznie takie pojawiają się w PlayStation Plus na czerwiec. Właśnie potwierdzono, iż mowa o Call of Duty: WWII i Star Wars Battlefront II.

Obłowić mogą się zatem przede wszystkim sympatycy strzelanek. Call of Duty: WWII miało premierę w listopadzie 2017 roku i zostało ocenione bardzo dobrze, więcej o rozgrywce możecie dowiedzieć się w naszej recenzji. W tym samym okresie na rynek trafiło Star Wars Battlefront II. Tutaj średnia ocen okazała się nieco niższa, ale zatrzymała się na solidnym poziomie około 70%. I tę produkcje swojego czasu przybliżaliśmy w recenzji.

Dzięki czerwcowemu PlayStation Plus zagracie w:

Call of Duty WWII, w które możecie zagrać już teraz: https://t.co/bAPML6oWEk

STAR WARS Battlefront II, które do pobrania będzie od 02.06. — PlayStation Polska (@PlayStationPL) May 28, 2020

Call of Duty: WWII do pobrania już teraz

Trzeba tutaj zaznaczyć, że Call of Duty: WWII dostępne jest dla abonentów programu już teraz. Na Star Wars Battlefront II nie trzeba będzie czekać szczególnie długo, ta gra zostanie bowiem udostępniona 2 czerwca.

Zainteresowani? Niewtajemniczonym przypomnijmy, że członkostwo w PlayStation Plus można wykupić na miesiąc (37 złotych), trzy miesiące (100 złotych) oraz na rok (240 złotych).

Źródło: @PlayStationPL

Warto zobaczyć również: