Oferta PlayStation Plus na maj zawiera średnio porywające gry. Przecieki sugerowały coś znacznie ciekawszego, niektórzy mogą być zatem rozczarowani.

Majowa oferta PlayStation Plus oficjalnie potwierdzona

Przecieki w branży gier potwierdzają się bardzo często, te dotyczące gier mających trafić do kolejnych odsłon programu PlayStation Plus niemal zawsze. Tym razem stało się jednak inaczej. I szkoda, bo skończyło się jedynie na rozbudzonych apetytach. Wedle przecieków Sony miało oddać do dyspozycji abonentów Dying Light oraz Dark Souls Remastered. Obydwu propozycji nie trzeba chyba nikomu przybliżać, ani specjalnie reklamować.

Skoro już wiadomo, że przecieki tym razem były chybione, na czym skończyło się ostatecznie? Majowa oferta PlayStation Plus obejmuje Cities: Skylines oraz Farming Simulator 19. I jak, który zestaw oceniacie jako ciekawszy?

Cities: Skylines to gra z gatunku strategii ekonomicznych, która na PlayStation 4 debiutowała w 2017 roku. Trudno określać ją hitem, ale zebrała dobre oceny, średnia sięgnęła ponad 80%. Farming Simulator 19 z 2018 roku to z kolei symulator, w którym zamiast miejskiego zgiełku obserwujemy wieś i zajmujemy się rozwojem gospodarstwa. Przyjęcie tego tytułu było jednak chłodniejsze, średnia not na poziomie 64% nie robi na nikim wrażenia. Więcej o występujących tu mankamentach, jak i o całej rozgrywce, możecie dowiedzieć się z naszej recenzji Farming Simulator 19

Niektórzy mogą zaznaczyć, i będą mieli rację, że w ostatnich miesiącach Sony serwowało bardzo łakome kąski. Prawdą jest też, że akurat w maju przeciętnie prezentuje się również oferta konkurencyjnego programu Games with Gold.

