Czas na wiosenne porządki w domu i w biurze. Odśwież swoje miejsce pracy, nadając najwyższy priorytet swojemu komfortowi i zdrowiu.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.

Wiosenne promocje w Komputronik

Dni są coraz dłuższe, a temperatury coraz wyższe, to i energii jest od razu więcej. Wielu z nas wykorzysta ją pewnie na aktywny wypoczynek, ale niemało osób zdecyduje się też pewnie na wiosenne porządki. Nie trzeba ich ograniczać do domu – to też świetny moment, by odświeżyć swoje biuro.

Z garścią inspirujących propozycji nadciąga z tej okazji Komputronik. W sklepie wystartowała wiosenna promocja, w ramach której świetne urządzenia i akcesoria można kupić w wyraźnie obniżonych cenach. To między innymi kamery do wideokonferencji i zestawy słuchawkowe, drukarki i laminatory, laptopy i telefony, a także monitory, myszki i klawiatury.

Klawiatura i kamerka Logitech w dobrych cenach

I od klawiatury właśnie zacznijmy. Wśród przecenionych produktów znajduje się bowiem Logitech K380 za 169 złotych – ergonomiczna, a przy tym lekka i przenośna klawiatura, której największym atutem są trzy dodatkowe przyciski umieszczone w górnej części, a właściwie funkcja której są dedykowane.

Otóż istnieje możliwość sparowania klawiatury z trzema różnymi urządzeniami w biurze, a następnie wygodnego przełączania się między nimi – właśnie za pośrednictwem tych przycisków – bez konieczności ciągłego parowania albo wręcz przełączania przewodów.

Dziś biuro często znajduje się w naszym domu, a nawet jeśli swoje obowiązki realizujemy w siedzibie firmy, to nasi współpracownicy nierzadko pozostają w swoich mieszkaniach. Od kilku lat wideokonferencje są codziennością i warto zadbać o to, by odbywały się w komfortowych warunkach. Byśmy byli dobrze widziani i dobrze słyszani. Zapewnić to potrafi Logitech Brio 500 za 449 złotych.

Dzięki rozdzielczości Full HD kamerka zapewnia wysoką ostrość, a automatyczna korekcja natężenia światła gwarantuje dobre doświetlenie twojej sylwetki. Możesz również liczyć na automatyczne kadrowanie, a mikrofon z funkcją redukcji szumów sprawia, że żadne twoje słowo nie zniknie w hałasie. Wreszcie, fizyczna zasłona migawki pozwala ci zadbać o prywatność.

Zadbaj o zdrowie. Co mają z tym wspólnego monitor i drukarka?

Wiosenna aura zachęca do dbania o kondycję, ale warto w tym okresie zadbać także o zdrowie w inny sposób. A mówiąc konkretnie: zatroszczyć się o swój wzrok. Wybierając monitor, zwróć uwagę na to, czy oferuje tego typu rozwiązania. To może być na przykład redukcja migotania albo ograniczenie emisji światła niebieskiego. ASUS VA24DQSB za 799 złotych spełnia te wymogi.

Wyświetlacz wspomnianego monitora firmy ASUS jest przyjazny dla oczu, co ma bardzo duże znaczenie dla osób, które spędzają przed nim wiele godzin każdego dnia. W dodatku urządzenie ma ergonomiczną stopkę, pozwalającą na dostosowanie wysokości i pochylenia ekranu. Za odpowiednie ustawienia podziękuje ci twój kręgosłup.

Warto też zadbać o zdrowie… psychiczne. A nic tak nie irytuje jak wolna i wciąż odmawiająca współpracy drukarka. Zrób coś dobrego dla siebie i wymień swój stary sprzęt na laserowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M140we za 649 złotych.

Urządzenie jest w stanie drukować nawet 20 stron na minutę, a maksymalne obciążenie na poziomie 8000 stron na miesiąc czyni z niego dobry sprzęt do biura. Dodatkowo zyskujesz funkcje skanera i kopiarki, a pozytywnie na komfort wpływa również łączność bezprzewodowa: Bluetooth i Wi-Fi. Dzięki temu możesz wygodnie drukować nawet z telefonu albo komputera znajdującego się na drugim końcu biura.

Więcej praktycznych urządzeń i akcesoriów znajdziesz na oficjalnej stronie akcji.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.