Nie od dziś wiadomo, że samodzielnie złożony komputer jest dużo tańszy niż gotowy zestaw ze sklepu. Teraz w Komputronik można jednak zaoszczędzić na tym jeszcze więcej. Już tłumaczymy, o co chodzi…

Złóż komputer z Komputronik i oszczędzaj na wszystkich częściach

Galopująca inflacja nie odpuszcza – wszystko jest coraz droższe i tym bardziej warto korzystać z okazji do oszczędności. A właśnie taką okazją jest Akcja konfiguracja w sklepie Komputronik. Sprawa przedstawia się następująco: jeśli złożysz sobie zestaw przy użyciu konfiguratora, to za składające się na niego poszczególne elementy zapłacisz dużo mniej niż w sytuacji, gdy kupowałbyś każdy produkt z osobna.

Jak działa konfigurator? Dokładnie tak, jak można by się tego spodziewać. To narzędzie, które pomaga ci skomponować własny zestaw komputerowy – krok po kroku. Pierwszy etap to oczywiście wybór podstawowych podzespołów: płyty głównej, procesora, karty graficznej, pamięci RAM, dysku, zasilacza i obudowy. Na komponenty z tej kategorii Komputronik oferuje rabaty nawet do 15 proc. w porównaniu do cen detalicznych (słowem: zestaw złożony z komponentów jest tańszy niż te same komponenty kupione osobno). Co ważne, przy kompletowaniu komputera narzędzie podpowie ci, które podzespoły są ze sobą kompatybilne, jest to więc w pełni bezpieczny sposób.

Akcja konfiguracja: dobierz więcej – zyskaj więcej

Choć nie jest to wymagane, warto też dokupić od razu peryferia do swojego nowo złożonego komputera. Urządzenia, takie jak klawiatury czy myszki są w konfiguratorze tańsze nawet o 40 proc. niż w przypadku standardowego, niezależnego zakupu. A na kolejny, 10-procentowy rabat możesz liczyć, jeśli dodasz do zestawu monitor.

Do zestawu możesz jednak także dorzucić coś ekstra. I zdecydowanie warto to zrobić. To Rozszerzona Gwarancja Komputronik, dzięki której twój sprzęt jest objęty opieką serwisową przez 3 lata i mówimy tu o opiece premium (z bezpłatną, błyskawiczną i często też realizowaną na miejscu naprawą). Inne produkty usługowe, które warto dokupić, to pakiety HELPDESK Zdalny Informatyk. Pozwalają na korzystanie ze wsparcia specjalisty przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Na koniec wróćmy jednak do samego komputera, bo warto poruszyć jeszcze jedną kwestię. Otóż podczas składania zamówienia masz do wyboru dwie możliwości. Mogą zostać do ciebie wysłane po prostu części, z których złożysz komputer sam. Jeśli nie czujesz się na siłach, możesz też (za dodatkową opłatą) zlecić poskładanie twojego peceta zespołowi Komputronik – wówczas kurier dostarczy ci gotowy komputer, który będzie już trzeba tylko podłączyć do gniazdka.

