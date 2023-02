Coraz częściej słyszmy o alternatywnych źródłach energii. Korzystanie z nich nie musi oznaczać ogromnych inwestycji. Można sięgnąć po przystępne cenowo, niewielkie, ale bardzo przydatne gadżety.

Alternatywne źródła energii w Komputronik

Wytwarzanie oraz magazynowanie energii we własnym, domowym zakresie to temat, który został wzięty na tapet już jakiś czas temu. W wyniku takich czynników jak kryzys energetyczny, wysokie ceny energii, a także problemy klimatyczne zaczął zataczać szersze kręgi. Bycie eko nie musi objawiać się tylko inwestycjami w pompę ciepła i fotowoltaikę. Można dbać o planetę i własną kieszeń także na mniejszą skalę.

Tutaj na scenę wkracza Komputronik, który zachęca użytkowników do stawiania na alternatywne źródła energii i pozyskiwanie jej ze słońca. Niektórzy mogą zdziwić się, jak wiele urządzeń i gadżetów pozwalających na niezależność (przynajmniej w niektórych sytuacjach) sklep posiada w swojej ofercie.

Panele solarne i stacje zasilania w Komputronik

Ładowarki solarne do telefonu są dość dobrze znane. Nie kosztują wiele, a podczas dłuższych wypadów za miasto mogą okazać się rozwiązaniem nie tylko ekologicznym, ale też zbawiennym jeśli ktoś będzie chciał nieprzerwanie korzystać z telefonu.

Mowa tu o gadżetach wyposażonych w ogniwa o mocy kilkudziesięciu W. Do sprzedaży trafiają jednak także większe propozycje pokroju EcoFlow 400 W, które pozwalają pozyskiwać energię wystarczającą nie tylko dla pojedynczych urządzeń elektronicznych, ale nawet dla stacji zasilania.

To właśnie one sprawdzą się w sytuacji, gdy chce się zmagazynować więcej wytworzonej energii, a następnie wykorzystać ją do ładowania różnych urządzeń. Wybór stacji zasilania w Komputronik jest bardzo duży. Można sięgać po modele za kilkaset złotych, jak również po większe i bardziej zaawansowane za kilkanaście tysięcy złotych.

Propozycje z wyższej półki cenowej zapewniają największą moc, wiele portów do jednoczesnego zasilania kilku urządzeń, wbudowane systemy bezpieczeństwa oraz wyświetlacze i dedykowane aplikacje mobilne ułatwiające obsługę.

Sięgając po zestaw składający się z panelu solarnego o większej efektywności oraz stacji zasilania można mówić o niezależności i cieszeniu się energią elektryczną np. na kilkudniowym letnim wyjeździe w plener. W zależności od mocy nabywanych urządzeń można będzie ładować telefon, ale też laptopa, suszarkę do włosów czy mniejszą lodówkę.

Źródło: Komputronik