Czy “Barbie 2” powstanie? To pytanie ciśnie się na usta milionów widzów na całym świecie, którzy przyczynili się do sukcesu kasowego filmu. Margot Robbie – tytułowa Barbie, a zarazem producentka hitu – postanowiła zabrać głos w sprawie. Odpowiedź nie przypadnie Wam do gustu.

Czy Barbie 2 powstanie? – Margot Robbie odpowiada

Miliony widzów w salach kinowych na całym świecie, niemal 1,5 miliarda dolarów globalnych wpływów z box office oraz popkulturowy fenomen skupiony dookoła filmu “Barbie” sprawiły, że pytanie o powstanie jego kontynuacji było zaledwie kwestią czasu. Choć początkowo odpowiedzi były dość wymijające, a co za tym idzie – rodziły nadzieję na sequel superprodukcji – Margot Robbie właśnie skutecznie ją ostudziła.

Jak zdradziła w wywiadzie dla AP Entertainment:

Myślę, że włożyliśmy w to [»Barbie« – przyp. red.] wszystko, co mieliśmy. Nie budowaliśmy tego jako trylogii czy czegoś takiego. Greta [Gerwig – przyp. red.] włożyła wszystko w ten film, więc trudno mi sobie wyobrazić, co będzie dalej.

Na temat możliwości powstania “Barbie 2” miała okazję wypowiedzieć się również wspomniana Greta Gerwig – reżyserka tytułu – która, choć potwierdziła, że zrealizowała już kompletną wizję artystyczną na “Barbie”, nie wyklucza pracy przy zupełnie innym projekcie, osadzonym w tym samym świecie:

Jest pewien ton, humor, radość i oczywiście świat jest taki piękny. Chcę wrócić do Krainy Barbie – słyszymy.

Margot Robbie: to naprawdę ważne, że Barbie dobrze sobie poradziła

W tym samym wywiadzie Robbie nie kryła satysfakcji z tego, co osiągnęła “Barbie”, wytyczając zupełnie nowy kierunek działania w branży filmowej:

Powiedziałabym, że największą lekcją [płynącą z sukcesu »Barbie« – przyp. red.] dla mnie jest to, że oryginalne filmy mogą nadal osiągać ogromne wyniki kasowe. Nie musi to być sequel, prequel czy remake. Może być to coś całkowicie oryginalnego z dużym budżetem. A fakt, że w roli głównej występuje kobieta, z miejsca nie oznacza, że nie trafi to do szerokiej publiki, co jest – jak sądzę – błędnym przekonaniem, które wciąż ma wiele osób. Więc to naprawdę ważne, że »Barbie« dobrze sobie poradziła.

Zgadzacie się z aktorką?

