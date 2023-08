“Barbie” zmierza po miliard dolarów w box office, a cel ten może osiągnąć jeszcze w ten weekend. Rekordowe wyniki przełożyły się na plany dotyczące dalszej dystrybucji filmu. Wiadomo już, kiedy “Barbie” zadebiutuje w HBO Max. Będziecie musieli trochę poczekać.

Kiedy premiera Barbie na HBO Max?

Bazując na danych z okresu pierwszych 2 tygodni od premiery, film “Barbie” pod kątem uzyskiwanych przychodów zdążył już pokonać produkcje, takie jak “Top Gun: Maverick” i “Super Mario Bros.”. Ten ostatni z wynikiem 1,355 miliarda USD wciąż dzierży jednak tytuł najbardziej dochodowej, tegorocznej premiery kinowej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i Warner Bros. doskonale wie, o czym mowa. Dyrektor generalny korporacji, David Zaslav, ujawnił właśnie, kiedy możemy spodziewać się debiutu “Barbie” na małych ekranach. Jak słyszymy, nieprędko:

Naprawdę wierzymy w okno kinowe. Pozwólmy temu filmowi przez nie przejść, niech zostanie wyświetlony, zbuduje markę, a następnie trafi do PVOD, gdzie będzie dostępny do zakupu. Przejdźmy przez te wszystkie okna dystrybucji, które zawsze działały i cały czas działają bardzo dobrze. Następnie umieścimy go na Max. A kiedy tam trafi, uważamy, że będzie miał bardzo dobry wpływ na platformę. Stanie się to jesienią.

Dopóki “Barbie” przynosi zyski na salach kinowych, tam właśnie pozostanie. Dopiero później fani domowych seansów filmowych będą mogli wykupić tytuł w ramach usługi PVOD. Jesienią trafi on zaś do biblioteki HBO Max, dostępnej dla subskrybentów platformy.

Krok ten podjęto nie tylko w oparciu o fenomenalne wyniki kasowe produkcji. W szerszym kontekście stanowi on wyraz nowo przyjętej strategii Warner Bros., nastawionego obecnie na premiery kinowe w miejsce szybkiej dystrybucji w formacie VOD.

Źródło: Deadline