Zazwyczaj nie lubimy nikomu pokazywać zawartości telefonu. A co w przypadku, gdy funkcjonariusze policji proszą nas o odblokowanie urządzenia? Spróbujemy to wyjaśnić.

Smartfony to nośniki prywatnych informacji. I chociaż na co dzień wiele osób bez namysłu dzieli się danymi z zewnętrznymi firmami, to w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem sprawa wydaje się nieco komplikować. Zawartość naszych smartfonów wolimy pozostawić dla siebie.

Znajomemu czy obcej osobie możemy zwyczajnie odmówić. A jak wygląda sytuacja z policjantem?

– Na tak ogólne pytanie nie ma krótkiej i jednoznacznej odpowiedzi. W największym skrócie można powiedzieć, że jednym z podstawowych elementów zasady prawa do obrony i jednym z fundamentów rzetelnego procesu karnego jest zakaz zmuszania kogokolwiek do dostarczania dowodów na swoją niekorzyść – tłumaczy na Dobreprogramy.pl dr hab. Szymon Pawelec z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Funkcjonariusze policji nie mogą więc nikogo zmusić do odblokowania telefonu i zaprezentowania jego zawartości. Prawo działa tu na korzyść obywatela tak samo, jak w przypadku składania wyjaśnień. Nikt nie zmusi podejrzanego do ich złożenia – ani do odpowiadania na pytania, które mogą mu zaszkodzić.

Służby prowadzące śledztwo mogą też próbować dotrzeć do danych bez zgody zatrzymanego. Prof. Pawelec uważa, że można odmówić dobrowolnego zrealizowania takiego żądania. – Konsekwencje tej odmowy oraz ewentualne skarżenie czynności realizowanych w wyniku odmowy to już natomiast odrębny temat – dodaje profesor.

Kiedy odmowa może prowadzić do zatrzymania?

Gdy odmówimy podania numeru IMEI telefonu, który mamy przy sobie, możemy zostać zatrzymani na 48 godzin. W takiej sytuacji pojawia się bowiem podejrzenie, że telefon jest skradziony. Anonimowy policjant przyznał jednak, że w praktyce nikt nie zatrzymuje legitymowanych obywateli z takiego powodu.

Jeżeli nie odblokujemy telefonu w celu podania numeru IMEI, policja może nam zabrać urządzenie, jeśli ma podejrzenie, że w jego pamięci znajdują się dowody przestępstwa.

źródło: Dobreprogramy.pl