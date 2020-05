Firma ADATA to jeden z głównych graczy na rynku SSD, a w jej ofercie znajdziemy całą gamę nośników. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i przygotował jeszcze jedną serię – modele Ultimate SU720, które… tak naprawdę nie wiadomo po co są.

Ultimate SU720 to kolejne ekonomiczne SSD

Seria Ultimate SU720 reprezentuje ekonomiczne nośniki pod SATA, które sprawdzą się np. przy modernizacji komputera lub laptopa z dyskiem talerzowym. Nowe modele plasują się między wcześniejszymi Ultimate SU700 i SU750.

Nie powinniśmy jednak oczekiwać rewelacyjnych osiągów - wg specyfikacji, nośniki SU720 uzyskują transfery sekwencyjne do 520 MB/s przy odczycie i 450 MB/s przy zapisie. Liczba operacji losowych dochodzi do 50 000 IOPS przy odczycie i 65 000 IOPS przy zapisie.

Producent nie ujawnił dokładnej specyfikacji dysków (wiadomo jedynie, że nośniki wykorzystują pamięci 3D NAND wspomagane przez bufor typu SLC NAND).

Najważniejsze informacje o dyskach ADATA Ultimate SU720

pojemność: 500 GB, 1 TB

typ: 2,5 cala

interfejs: SATA

kości pamięci: 3D NAND

wydajność - transfery: 500 GB: 520/450 MB/s 1 TB: 520/450 MB/s

wydajność - liczba operacji losowych: 500 GB: 50 000/65 000 IOPS 1 TB: 50 000/65 000 IOPS

współczynnik TBW: 500 GB: 300 TB 1 TB: 600 TB



Dyski Ultimate SU720 pojawią się w dwóch wersjach pojemnościowych: 500 GB i 1 TB. Ceny jeszcze nie zostały ujawnione, ale nie spodziewalibyśmy się więcej niż 330/670 złotych (tyle kosztują modele Ultimate SU750). Producent udziela na nie 3-letniej gwarancji.

Inna sprawa to to czy takie dyski mają sens. Nowe modele pewnie nie będą dyżo tańsze od modeli Ultimate SU800, które zaliczają się do najlepszych SSD pod SATA.

Źródło: ADATA

