SSD Dyski Kioxia niebawem w sprzedaży - producent szykuje trzy "nowe" serie z dnia 17-04-2020

Kioxia to już nie Toshiba – to już doskonale wiemy. Producent idzie więc o krok dalej i wprowadza do oferty nowe serie dysków SSD. Jakie modele pojawią się na rynku?