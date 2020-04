Modele Crucial P5 mają zainteresować najbardziej wymagających użytkowników, którzy potrzebują szybkiego dostępu do danych. Specyfikacja dysków budzi jednak pewne wątpliwości.

Wygląda na to, że firma Crucial po dłuższej przerwie wraca na rynek dysków SSD M.2. Niedawno pisaliśmy o niedrogich modelach P2, ale ostatnio w ofercie producenta pojawiły się też lepsze modele P5. Czego można się spodziewać?

Crucial P5 to propozycja dla wymagających użytkowników

Nowa seria obejmuje cztery wersje pojemnościowe: 250 GB, 500 GB, 1 TB oraz 2 TB i docelowo ma zainteresować najbardziej wymagających użytkowników – graczy, twórców treści i projektantów...a przynajmniej tak ma być w teorii.

Dokładna specyfikacja dysków nie została ujawniona - wiemy, że korzystają one z interfejsu PCI-Express 3.0 x4/NVMe 1.3 i zostały wyposażone w tanie kości pamięci 3D QLC NAND. Według deklaracji producenta, dyski oferują transfery sekwencyjne do 3400 MB/s przy odczycie i 3000 MB/s przy zapisie. Można jednak podejrzewać, że będą one spowalniać po przy kopiowaniu większych plików.

Crucial P5 - specyfikacja

pojemność: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB

typ: M.2 2280

interfejs: PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3

kości pamięci: Micron 3D QLC NAND

wydajność - transfery: 250 GB: 3400/1400 MB/s 500 GB: 3400/3000 MB/s 1 TB: 3400/3000 MB/s 2 TB: 3400/3000 MB/s

współczynnik TBW: 250 GB: 150 TB 500 GB: 300 TB 1 TB: 600 TB 2 TB: 1200 TB



Producent udziela na dyski 5-letniej gwarancji z dosyć wysokim współczynnikiem TBW. Czy seria Crucial P5 ma szansę przebić się na rynku? Konkurencja jest naprawdę spora, więc wszystko zależy od wyceny – tej póki co nie znamy.

Źródło: Crucial

