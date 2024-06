Zastanawiacie się nad montażem klimatyzacji w mieszkaniu w bloku? Niektóre typy urządzeń będą wymagały zgody wspólnoty mieszkaniowej, jednak można też skorzystać ze specjalnych klimatyzatorów bez pozwolenia.

Klimatyzacja jest nieoceniona podczas upalnych letnich dni, zapewniając komfort i chłód w domu. Urządzenie działa poprzez wyciąganie ciepłego powietrza z wnętrza i zastępowanie go chłodniejszym, jednocześnie oczyszczając je z pyłów i alergenów dzięki wbudowanym filtrom.

Część z was może zastanawiać się nad montażem klimatyzacji w domu, szczególnie teraz, gdy temperatury w mieszkaniu mogą być nie do zniesienia. Oczywiście będzie to się wiązać ze wzrostem poboru mocy i większymi rachunkami za prąd. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że instalacja takiego urządzenia może wymagać odpowiedniej zgody. Temat opisuje w swoim poradniku firma Tauron.

Kiedy klimatyzacja wymaga zgody na montaż?

Instalacja klimatyzacji w budynku wielorodzinnym mieści się w przedziale od kilku do kilkunastu tys. zł. Warto pamiętać, że zazwyczaj wymaga ona zgody wspólnoty mieszkaniowej, właściciela lub administratora reprezentującego ich interesy.

Dotyczy to systemów typu split i multisplit (kilku niezależnych klimatyzatorach podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej) z jednostką zewnętrzną ulokowaną na elewacji budynku. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie zgody na ingerencję w strukturę ściany i wygląd fasady budynku.

Montaż klimatyzacji można przeprowadzić na każdym etapie użytkowania mieszkania. Eksperci wskazują, że operację znacznie łatwiej przeprowadzić w pomieszczeniach w w stanie deweloperskim, a najlepiej surowym.

Klimatyzacja w bloku bez zgody

Wyjątkiem są mobilne klimatyzatory typu monoblok, których eksploatacja nie wiąże się z trwałymi zmianami wewnątrz mieszkania ani na elewacji budynku. Takie urządzenia można stosować bez pozwolenia administratora budynku. Nie będzie też problemów z taką klimatyzacją w wynajmowanych lokalach.

Inne wymagania klimatyzacji

Warto również pamiętać, że klimatyzator nie może zakłócać spokoju innych mieszkańców bloku. Rozporządzenie Ministra Środowiska opisuje, że urządzenie nie powinno przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu (dla zabudowy wielorodzinnej jest to 55 dB w dzień i 45 dB w nocy). Jeśli poziom ten będzie przekroczony, sąsiedzi mogą wnioskować o kontrolę ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co może skończyć się dla nas karą.