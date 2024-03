Temperatura za oknem robi się coraz wyższa, więc coraz więcej osób zaczyna rozważać zakup klimatyzatora. Nie każdy wie, ile prądu pobiera takie urządzenie i z jakimi kosztami to się wiąże.

Wiosna, rosnące temperatury i budząca się do życia przyroda wywołują pozytywne odczucia. Latem temperatury mogą okazać się nieznośne – nie tylko do spacerów na dworze, ale nawet podczas przebywania w domu. W takiej sytuacji niektórzy mogą rozważać zakup klimatyzatora. Zastanawialiście się kiedyś, ile prądu pobiera takie urządzenie?

Ile prądu pobiera klimatyzator?

Na rynku znajdziemy najróżniejsze klimatyzatory, które odznaczają się różną efektywnością energetyczną i mogą pracować z różną mocą. Można jednak przyjąć, że zwykły, domowy klimatyzator oferuje moc chłodzącą 1500–3000 W.

Warto jednak zaznaczyć, że pobór mocy jest dużo niższy od mocy chłodniczej (szczególnie w nowoczesnych modelach wyposażonych w sprężarkę inwerterową). W praktyce pobór energii będzie odpowiednio niższy – w zależności od ustawionego trybu średnio może być to 500–1000 W.

Obecnie koszt energii elektrycznej jest regulowany przez państwo, co odbija się na rachunkach za prąd. Zakładając, że klimatyzacja działa od godz. 10 do 18 (8 godzin), dziennie będzie to około 1,65–3,3 zł. Miesięcznie daje to kwotę na poziomie 50–100 zł. Czyli nie tak mało.

Warto jednak zaznaczyć, że od lipca 2024 r. planowane jest uwolnienie cen energii elektrycznej, co przełoży się na wyższe rachunki za prąd – wtedy koszt włączonej klimatyzacji może być nawet 2-lub 3-krotnie wyższy (rzędu nawet 150–300 zł).

Klimatyzator - jak obniżyć rachunki za prąd?

Jeśli dopiero zastanawiacie się nad zakupem klimatyzatora, warto dobrze przejrzeć oferty dostępnych urządzeń i zastanowić się nad modelem o wyższej klasie energetycznej (a więc też pobierającym mniej prądu). Koniecznie powinniśmy dobrać odpowiednią moc klimatyzatora do objętości pomieszczenia.

Bardzo ważną kwestią jest odpowiednie korzystanie z klimatyzacji. Powinniśmy ją włączać tylko na czas przebywania w mieszkaniu (niektóre modele oferują funkcję sterowania przez Wi-Fi, więc można je zaprogramować przed przyjściem do domu). Warto również dobrać odpowiedni program i moc chłodzenia - im wyższa temperatura docelowa, tym mniejszy pobór mocy i niższe rachunki za prąd.