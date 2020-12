Powoli zbliżamy się do końca tego bardzo dziwnego 2020 roku, a jak to z końcem roku bywa, liczne strony ankietują swoich czytelników, jaka ich zdaniem była najlepsza gra 2020 roku.

The Last of Us 2 grą roku według czytelników PS blog

Nie inaczej jest w przypadku oficjalnego bloga PlayStation, gdzie w ankiecie wzięło udział ponad 2,5 mln czytelników. Według czytelników PlayStation blog, najlepszą grą roku okazało się być The Last of Us 2 i można myślę śmiało powiedzieć, że wcale nas to nie dziwi, bowiem dokładnie taką samą nagrodę gra otrzymała również podczas tegorocznej edycji The Game Awards.

Oczywiście nie jest to jedyna nagroda, jaką zgarnęła gra studia Naughty Dog. TLOU 2 otrzymało również nagrodę za najlepszą narrację, oprawę, soundtrack, czy chociażby dźwięk. Jeśli chcecie dowiedzieć się, dlaczego najnowsza produkcja od Naughty Dog, to tak wyśmienita gra, to koniecznie zajrzyjcie do naszej recenzji The Last of Us 2. Poniżej możecie również zobaczyć zwiastun.

PlayStation blog wybrał również najlepszą grę na PlayStation 5

A co w przypadku konsoli nowej generacji? Tutaj konkurencja również była na wysokim poziomie, bowiem zarówno Demon’s Souls, jak i Spider Man: Miles Morales, to dwie, bardzo dobre gry. Nagrodę najlepszej gry na konsolę PS5 otrzymała produkcja od studia Insomiac Games, natomiast remake kultowej gry studia From Software, uplasował się na drugim miejscu podium.

Jestem ciekawy, jakie Waszym zdaniem są najlepsze gry zarówno na PS5, jak i na PS4. Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Głosowanie na produkty roku wg czytelników benchmark.pl

Na początku stycznia wystartuje nasze głosownaie na produkty roku 2020 - będzie tam można również wybrać najlepsz gry na PC, Xboxa i Playstation.

Źródło: PlayStation blog

