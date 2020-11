Remake kultowego dla wielu graczy Demon’s Souls to jedna z gier, które będą dostępne na PlayStation 5 już od dnia debiutu konsoli. Patrząc na najnowszy materiał wideo można z tego powodu zacierać ręce.

Gameplay z nowego Demon’s Souls wygląda bardzo zachęcająco

Już sama zapowiedź nowego Demon’s Souls spotkała się z ciepłym przyjęciem. I określenie nowego akurat tutaj nie wydaje się używane na wyrost, bo chociaż mowa o odświeżonej wersji gry z 2009 roku to będziemy mieli do czynienia z czymś więcej niż tylko delikatną korektą wizualną. Od początku padały zapewnienia, że to powstający od podstaw remake i kolejne materiały zdają się to potwierdzać.

Tym razem zaprezentowany został kilkuminutowy gameplay i trzeba przyznać, że wygląda bardzo zachęcająco. Nowy Demon’s Souls ma łatkę jednej z najgorętszych gier na start PlayStation 5 i patrząc na prezentowane fragmenty rozgrywki trudno temu zaprzeczać.

Demon’s Souls Remake bez ray tracingu

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, twórcy przewidzieli tutaj dwa tryby działania gry - cinematic mode oraz performance mode. Ich nazwy są dość wymowne, należy spodziewać się odpowiednio natywnego 4K i 30 fps oraz dynamicznego 4K i 60 fps.

Jednocześnie potwierdzono, że znajdzie się tutaj tryb fotograficzny. Zabraknie za to obsługi ray tracingu. Gavin Moore ze studia Bluepoint Games wyjaśnił, iż podyktowane jest to przede wszystkim... brakiem czasu. Implementacja tego rozwiązania poskutkowałaby koniecznością rezygnacji z innych, na które się zdecydowano.

Nowy Demon’s Souls będzie grą startową PlayStation 5. Zadebiutuje zatem 12 listopada (w Polsce 19 listopada).

Źródło: PlayStation Polska, gamingbolt

