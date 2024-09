Czy naprawdę potrzebny ci smartwatch, skoro masz już smartfona? Forever Forevive 5 Fashion jest świetnym argumentem za tezą, że tak.

Ułatwia, upraszcza życie i to za zaskakująco niewielką cenę. Do tego naprawdę świetnie wygląda! Dowiedz się o nim więcej, a sama dojdziesz do wniosku, że to właśnie to, czego ci do tej pory brakowało.

Twój czas

Bardzo wiele osób przestało korzystać z zegarków w dobie smartfonów. Miało to sens w sytuacji, w której telefon nie tylko potrafi dokładnie wskazać, która jest godzina, ale i robić mnóstwo innych rzeczy, które są całkowicie poza zasięgiem klasycznego czasomierza. Z drugiej strony wcześniej w zasadzie wszyscy nosili te zegarki na ręce grubo ponad sto lat. To bardzo wygodne, móc w ułamku sekundy sprawdzić, która jest godzina. Po telefon trzeba sięgnąć, podnieść go z biurka czy nocnego stolika, a w innej sytuacji wyjąć z kieszeni albo z torebki. Zegarek na nadgarstku wcale nie utracił racji bytu - musiał się tylko dostosować do nowych warunków i poszerzyć gamę swoich możliwości.

Smartwatch taki jak Forever Forevive 5 Fashion może być rozpatrywany jako osobne urządzenie, a nawet, z racji swojego stylowego wyglądu, jako ozdoba. Tak naprawdę jednak jest to część kompletu, który stanowi razem ze smartfonem; wzajemnie się uzupełniają. W pewnych aspektach się dublują, pod innymi względami zaś jeden z nich świetnie robi to, czego nie potrafi ten drugi, dlatego właśnie jest tak wiele osób, które do swojego smartfona dodają inteligentny zegarek i również dlatego praktycznie nie słyszy się, żeby ktoś, kto ze smartwatcha zaczął korzystać, uznał, że to był zły pomysł i powrócił do używania wyłącznie samego telefonu.

Dobrze wygląda i dobrze się widzi

Forever Forevive 5 Fashion został od początku zaprojektowany z myślą o kobietach. Świetnie prezentuje się pod względem stylistyki ze swoją okrągłą kopertą i meshowym paskiem ze stali nierdzewnej. Dostępny jest w czterech wariantach kolorystycznych – czarnym, różowo-złotym, całkiem złotym oraz srebrnym, każdy z nich może być bardzo estetycznym dodatkiem do aktualnej stylizacji. Oczywiście nie jest to jego najważniejsza funkcja, natomiast też nie oszukujmy się, smartwatch może być najpotężniejszy w swojej klasie i zadziwiać zarówno laików, jak i specjalistów prawie nieskończonymi możliwościami, ale jeśli będzie się gryzł wyglądem z torebką, butami i resztą ubioru, to praktycznie żadna kobieta nie będzie go nosić. Efekt wizualny się liczy.

Wiedzą o tym nie tylko projektanci Forevive 5 Fashion, ale również inżynierowie z Forever odpowiedzialni za jego konstrukcję oraz podzespoły. Wyposażyli zegarek w duży ekran wysokiej rozdzielczości o średnicy 1,3 cala, wykorzystujący najnowocześniejszą matrycę AMOLED. Można go oczywiście skonfigurować na wiele sposobów, dostosowując do własnych upodobań i przyzwyczajeń, mając gwarancję, że w każdym z tych wariantów wyświetlany obraz będzie jasny, ostry i szczegółowy.

Wsparcie przez cały tydzień

Prawdopodobnie największą zaletą Forever Forevive 5 Fashion, oprócz fantastycznego stosunku ceny do jakości, jest żywotność jego baterii. Tak, ma on wiele ciekawych i przydatnych funkcji, ale szczególnie wyróżnia się tym, że jedno ładowanie może wystarczyć nawet na 7 dni zwykłego użytkowania. Nie trzeba pamiętać, żeby codziennie wieczorem go podłączyć do szybkiej, indukcyjnej ładowarki z zestawu, bo rano może już mu zabraknąć energii. To naprawdę bardzo wygodne, zwłaszcza że posiadając Forevive 5 Fashion, nie musimy też pamiętać o innych rzeczach.

Ten smartwatch to nasz sprytny osobisty asystent, w każdej chwili służący pomocą - jak smartfon z odpowiednimi aplikacjami, tyle że mniejszy, lżejszy i oczywiście zawsze pod ręką, który na dodatek pomoże szybko i bezbłędnie odnaleźć telefon w sytuacji, gdy ten znów gdzieś się zapodzieje. Ma wbudowany kalendarz, powiadomienia, przypomnienia, monitor snu i cyklu menstruacyjnego, a nawet proste, ale skuteczne relaksacyjne ćwiczenia oddechowe. Forevive 5 Fashion będzie za nas pamiętać nawet o odpowiednim nawodnieniu organizmu i delikatnie sugerować wypicie szklanki wody, gdy nadejdzie na to czas. To ładne, zgrabne urządzenie naprawdę zadba o nasze zdrowie, mierząc puls, ciśnienie, natlenienie krwi, spalone kalorie oraz wykonane kroki. Zaalarmuje też, gdy wykryje zbyt długi brak aktywności, żeby siedzący tryb życia nie poczynił szkód w naszym organizmie.

Dobrze dobrana para

Forever Forevive 5 Fashion będzie również gładko współpracował ze smartfonem, przede wszystkim w odbieraniu i wykonywaniu połączeń przez Bluetooth. Gdy raz przyzwyczaimy się do tego, że możemy się zdzwaniać bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni czy torebki, nie będziemy już chcieli wrócić do czasów, gdy nie korzystaliśmy ze smartwatcha; zwłaszcza takiego, który pozwala też sterować odtwarzaniem muzyki z telefonu czy zdalnie uruchamiać migawkę w jego aparacie fotograficznym.

Lista funkcji oraz możliwości Forever Forevive 5 Fashion jest oczywiście dłuższa. Obejmuje chociażby tryby sportowe i treningowe, gry oraz wodoodporność w wysokim standardzie IP68. Najbardziej istotne cechy tego modelu już jednak znamy: jest wszechstronny, pomocny, ładny oraz stylowy, przede wszystkim zaś naprawdę zaskakująco niedrogi, jak na prezentowaną jakość wykonania oraz paletę możliwości.

Warto mu się bliżej przyjrzeć.