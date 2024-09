Musk, Gates, Apple, Japończycy i PS5 Pro, oto bohaterowie 40. odcinka SięKlika

Musk leci na Marsa, Gates bawi i uczy na Netfliksie, Huawei pokazuje podwójnie składany smartfon, a LG - robota z AI. Jakby tego było mało, okazuje się, że dyski SSD podrożeją, a Japończycy chcą zbudować super superkomputer do 2030 roku. Czas na 40. odcinek SięKlika!

Elon Musk zdradził, kiedy to zrobi. Człowiek na Marsie już całkiem niedługo

Według Elona Muska już niebawem, bo w 2028 roku ma odbyć się załogowy lot na Marsa. Mowa oczywiście o statku Starship ze SpaceX. Co ciekawe, w ciągu 20 lat ma powstać pierwsze samowystarczalne miasto na Marsie. Fajnie, fajnie!

Huawei żyje już w 2050 roku. Podwójnie składany smartfon w całej okazałości

Podwójnie składany Huawei Mate XT żyje i zachwyca i muszę przyznać, że nawet oglądając wideo-zajawki rzecz zrobiła na mnie turbo wrażenie. Niestety Huawei Mate XT będzie dostępny w Chinach i chyba tylko w Chinach, więc smutno mi trochę, bo chętnie bym się tym cudeńkiem pobawił.

ChatGPT na kółkach. LG pokazało kozackiego robota z AI

LG pokazało robota z ChatemGPT. Urządzenie nazywa się… LG Self-Driving AI Home Hub. A czym jest? Jest ekranem na kółkach z wbudowanym ChatemGPT, a konkretnie z platformą AI o nazwie LG TURON, zbudowaną na różnych modelach językowych, w tym na wspomnianym Chacie.

Co potrafi ten robocik? Jest pilotem do rozwiązań smart home. Jeździ sobie po domu, włącza klimatyzację, światło, a nawet, jak ktoś ma taką fantazję i jak ktoś ma dzieci, to potrafi pojechać sobie do dziecięcego pokoju i tychże dzieci popilnować. Robot ma mikrofon, kamerę, potrafi rozpoznawać obiekty i robić miny.

ChatGPT zużywa tyle energii, co 17 tys. domów. Co z tym zrobić?

ChatGPT zużywa tyle energii, co 17 tys. domów! Z drugiej strony, przetwarza około 200 milionów zapytań dziennie, co musi być energochłonne. Czy to źle? No bardzo źle! Efektywność energetyczna jest dziś kluczowa, bo wiecie, klimat się zmienia, odchodzimy od paliw kopalnych, a z prądu z wiatraków takiego ChataGPT się nie napędzi.

Jeśli kogoś ciekawi, co naukowcy planują z tą zachłannością technologii na prąd zrobić, to zapraszam do tekstu Karola.

Widziałem wyświetlacz przyszłości. Ta technologia zmieni iPhone’y nie do poznania

Niemiecka firma trinamiX pokazała na IFIE technologię Under Screen Face Authentication Display, która pozwala na integrację skanera twarzy bezpośrednio z panelem OLED. Patent pokazano na pokładzie prototypowego smartfonu TCL ze składanym wyświetlaczem, ale podobne rozwiązania można implementować także w zwykłych smartfonach. Jak to działa? Miron uważa, że świetnie, a do tego skanera praktycznie nie widać - tak dobrze jest ukryty pod ekranem.

Co ważne, trinamiX chwali się licznymi certyfikatami bezpieczeństwa, co sprawia, że ten sposób rozpoznawania twarzy można wykorzystać nie tylko do odblokowywania telefonu, ale również do autoryzowania płatności.

Chcę więcej takich smartfonów. Ten wyświetlacz to sztos

Uwaga, znowu IFA. A konkretnie to smartfony z linii TCL 50 NXTPAPER. Są to smartfony tanie i w zasadzie nie zachwycają niczym, poza ekranem. Ten jest matowy, pokryty antyrefleksyjną powłoką, przez co świetnie się na niego patrzy i świetnie się na nim czyta.

Ciekawym ficzurem jest w tych smartfonach też specjalny przełącznik, umieszczony na krawędzi obudowy, po którego użyciu smartfon przechodzi w tryb Max Ink Mode. A z małpiego na ludzki: telefon włącza uproszczony interfejs w odcieniach szarości, inspirowany ekranami wykonanymi w technologii E Ink. Fajną sprawą jest też to, jak ten szary ekran i szary interfejs przedłuża żywotność baterii - a przedłuża do podobno 7 dni, jeśli ekran jest aktywny przez 4 godziny dziennie.

Dla fanów mobilnego czytania, te matowe ekrany w smartfonach TCL to może być coś realnie przydatnego.

Prawie nigdy się nie myli. Bill Gates pochyla się nad problemami planety

Lubicie Billa Gatesa? Nieważne! Netflix machnie, a w sumie to już machnął o nim serial. Rzecz będzie zatytułowana „Co dalej: Przyszłość oczami Billa Gatesa” i skupi się na analizie zagrożeń czyhających na nas w przyszłości. I na wizjonerskim potencjale samego Gatesa. Premiera 18 września.

Planujesz zakup dysku SSD? Analitycy mają złe wieści

Uwaga, jeśli ktoś tu planuje kupno dysku SSD to lepiej zrobić to dziś niż jutro i lepiej jutro niż pojutrze. Analitycy z firmy TrendForce prognozują bowiem, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się podwyżek - dalszych i nieuchronnych podwyżek cen pamięci NAND.

Japonia do 2030 r. chce zbudować komputer o wydajności ponad 1 ZetaFLOPS

Fujitsu planuje do 2030 roku zbudować superkomputer o wydajności ponad 1 ZetaFLOPS. Ten nowy superkomputer, który Japończycy chcą zbudować nazywany jest dziś Fugaku Next, bo ma być następcą superkomputera Fugaku, będącego najszybszym komputerem w 2020 roku i dziś ciągle zajmującego miejsce w czołówce najwydajniejszych maszyn. Nowy superkomputer, czyli Fugaku Next ma mieć wydajność 3 tysiące razy większą niż Fugaku.

Zainteresowanych wątkami superkomputerów zapraszam do tekstu Karola, gdzie są konkrety, rozważania, dane, wypowiedzi - no mięso tam jest.

PlayStation 5 Pro oficjalnie zapowiedziane. Więcej, szybciej, mocniej

Wjechała oficjalna zapowiedź PlayStation 5 Pro, która do sprzedaży wleci 7 listopada w cenie niecałych 700 dolarów lub niecałych 800 euro. Co będzie potrafił nowy prosiak?

Po pierwsze, ulepszone GPU. O 67 proc. więcej jednostek obliczeniowych i o 28 proc. szybsza pamięć niż zwykłe PS5.

Po drugie, ulepszony ray tracing.

Po trzecie, upscaling AI, który ma zapewnić "niezwykle ostry i klarowny obraz" poprzez zwiększoną szczegółowość.

Do tego PS5 Pro Game Boost, czyli ponad 8500 wstecznie kompatybilnych gier z PS4.

