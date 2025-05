Steam Deck otwiera się na GeForce NOW. Aplikacja już dostępna

Sprzęt do gier

Pierwotnie zaprezentowana podczas targów CES 2025, teraz trafia na konsolę Steam Deck. Natywna aplikacja GeForce NOW już jest dostępna na sprzęcie VALVE, co ułatwia strumieniowanie gier PC.

Aplikacja GeForce NOW na Steam Deck oficjalnie dostępna. Dzięki niej gracze zyskują możliwość uruchomienia ponad 2200 obsługiwanych gier - w tym tytułów z platform Steam, Epic Games Store oraz PC Game Pass - w jakości zapewnianej przez karty graficzne GeForce – aż do 4K przy 60 kl./s z HDR oraz technologiami DLSS 4 i Reflex.

Co nowego w GeForce NOW?

Z racji tego, że gry są renderowane w chmurze, a nie bezpośrednio na urządzeniu, użytkownicy Steam Deck mogą cieszyć się nawet o 50 proc. dłuższym czasem pracy na baterii w porównaniu do grania lokalnego.

Aplikację można pobrać ze strony GeForce NOW – wymagana jest subskrypcja. Premiera GeForce NOW na Steam Deck zbiega się z promocją. Otóż półroczna subskrypcja Performance jest teraz tańsza o 40 proc. Oferta trwa do 6 lipca.

Co więcej, sama usługa GeForce NOW została wzbogacona o kolejne produkcje. W tym tygodniu do biblioteki dołączyły następujące produkcje: