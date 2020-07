Darmowa telewizja internetowa, która jest też legalna? Tak, to możliwe. Jakie kanały TV przez Internet da się oglądać bez opłat i gdzie należy szukać transmisji? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi właśnie w tym miejscu.

Legalna darmowa telewizja internetowa. Tak, jest coś takiego

Legalna darmowa telewizja online to świetne rozwiązanie dla osób, które zrezygnowały z kablówki czy satelity albo w ogóle pozbyły się z domu telewizora. Takich osób jest coraz więcej, a powodów jest kilka: chęć sprawowania pełnej kontroli nad tym, co się ogląda, brak zainteresowania traceniem czasu na reklamy czy potrzeba bycia nieograniczanym przez ramówkę. Dla takich użytkowników internetowa TV jest idealna, gdy chcą obejrzeć jakąś transmisję albo konkretny, interesujący ich materiał.

W sieci wiele jest stron, na których można oglądać kanały na żywo, ale najczęściej są to serwisy, których właściciele łamią prawo. Dlatego nie będziemy pisać na ich temat – nas interesuje wyłącznie legalna telewizja internetowa za darmo. Oferta pod tym względem jest mocno ograniczona, ale jeśli ktoś bardzo chce, to znajdzie coś dla siebie. Oto jak działa darmowa telewizja online i gdzie ją oglądać.

Darmowa telewizja online? WP Pilot to absolutny numer jeden

Aktualnie najpopularniejsza telewizja online za darmo to WP Pilot. Jest to bardzo dobra platforma, która pozwala oglądać 31 kanałów TV na żywo bez żadnych opłat. To darmowa telewizja w komputerze, telewizorze z Androidem oraz smartfonie czy tablecie. Aby z niej skorzystać, wystarczy założyć bezpłatne konto. (Przyda się też dobre łącze, ale to dotyczy każdej z opisywanych usług).

Usługa WP Pilot jest dostępna za darmo i płatnie. Ta pierwsza opcja wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Trzeba się liczyć z dodatkowymi reklamami i gorszą jakością sygnału w przypadku dużego zainteresowania (abonenci są traktowani priorytetowo), ale to całkowicie zrozumiałe. Jeśli interesuje nas legalna telewizja przez internet, to i tak jest to najbogatsza i najbardziej atrakcyjna oferta.

Na WP Pilot za darmo możesz oglądać te kanały TV: Polsat

TVN

WP HD

TVP 1 HD

TVP 2 HD

TVP 3 Warszawa

TVP 3 Gdańsk

TV 4

TV Puls

Tele 5 HD

Polonia 1

TVS

Gametoon HD

4FUN.TV

4FUN GOLD

4FUN DANCE

Stars.TV HD

Love TV HD

Fashion TV HD

Jazz HD

Red Carpet TV HD

EzoTV

Twoja.TV HD

To!TV

Music Box UA HD

Travelxp HD

wPolsce.pl HD

TV Trwam

TBN Polska HD

France 24 English HD

France 24 HD

Polska telewizja przez Internet – TVP online (TVP Stream)

Jest też inny sposób, by oglądać programy TVP w Internecie. Szczególnie zainteresować może on osoby, które nie chcą zakładać kolejnego konta w tym lub innym serwisie. Dotyczy to jednak tylko nielicznych stacji, takich jak: TVP Info, TVP Kultura 2, TVP 2 HD czy regionalne kanały TVP 3, a także anglojęzycznego Poland In. Transmisje na żywo są dostępne z poziomu platformy TVP VOD (TVP Stream).

Na TVP Stream za darmo możesz oglądać te kanały TV: TVP Info

TVP 2 HD

TVP Kultura 2

TVP Szkoła / TVP ABC

TVP Parlament Kanał 2

TVP Polonia

TVP Wilno

regionalne kanały TVP 3

(anglojęzyczny) Poland In

Telewizja Polska ma również prawa do transmitowania meczów polskiej reprezentacji i najważniejszych wydarzeń sportowych na poziomie reprezentacyjnym (oraz wybranych meczów Ligi Mistrzów). Osoby, które nie korzystają z telewizji, również mogą oglądać takie transmisje na żywo: lekkoatletyka, tenis, rozmaite spory drużynowe (w tym piłka nożna i siatkówka) – to wszystko można znaleźć na stronie Transmisje TVP Sport i oglądać tak, jak w telewizji.

Internetowa TV za darmo rozumiana inaczej - oto alternatywy

Podobnie jak w przypadku treści oferowanych przez Transmisje TVP Sport, istnieje wiele programów telewizyjnych, które da się oglądać na żywo przez Internet. Wśród nich znajdują się niektóre programy rozrywkowe i informacyjne Polsatu (np. Debata tygodnia), dostępne bezpłatnie z poziomu platformy Ipla (która oferuje też płatne pakiety TV).

Są również telewizje stricte internetowe, które prowadzą tzw. livestreamy o określonych porach (jak np. Onet Rano), ale to nieco inny temat. Jeszcze inną kategorię stanowią serwisy VOD (wideo na życzenie), ale te najlepsze (po okresie próbnym) nie są darmowe. Mimo to warto zobaczyć, co nowego na Netflix i co nowego na HBO GO.

Telewizja online za darmo – czy to jest legalne?

W Internecie wiele jest usług oferujących darmowy (lub płatny) dostęp do kanałów telewizyjnych. Poza wymienionymi wcześniej serwisami (które działają zgodnie z prawem i są bezpieczne), są one jednak przeważnie nielegalne (samo korzystanie z nich nie jest niezgodne z prawem, ale ich funkcjonowanie już tak). Należy na nie uważać, bo takie pirackie e-transmisje często są narzędziami w rękach cyberprzestępców.

Zdarza się, że strony z nielegalnymi transmisjami TV proszą o instalowanie wtyczek i dodatków, które w rzeczywistości mogą być niebezpieczne dla użytkowników i wykradać ich dane. Mogą one też na przykład służyć do kopania wirtualnych walut i tym samym mieć negatywny wpływ na wydajność komputera.

Szczególnie należy uważać na strony, które w celu odblokowania telewizji online proszą o wysłanie wiadomości SMS. Przez nieostrożność można stracić sporo pieniędzy i zapisać się do usługi subskrypcyjnej, a przez to co miesiąc mogą być pobierane opłaty z naszego konta.

I nawet jeśli to udostępnianie takich treści jest nielegalne, a nie samo ich oglądanie (bo takie są fakty), to świadome przymykanie oka na łamanie prawa też nie jest raczej w porządku. Jeśli więc chcecie oglądać TV online za darmo, to lepiej robić to, wykorzystując legalne źródło.

