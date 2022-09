Abonament WP Pilot stał się droższy. Miesięcznie zapłacimy więcej o 5 – 10 złotych. Jakie są powody tej podwyżki? Cóż, niezaskakujące.

Cena WP Pilot poszła do góry wraz z początkiem września

Osoby poszukujące darmowej telewizji internetowej wcześniej czy później trafiają do serwisu WP Pilot. Nierzadko pozostają w nim na dłużej i licząc na dłuższą listę kanałów oraz brak dodatkowych reklam, decydują się na wykupienie któregoś z płatnych planów. Zła wiadomość jest taka, że te ostatnie właśnie podrożały.

Starter Plus, Podstawowy i MAXI – wszystkie pakiety podrożały

Już nie 14,99 zł, lecz 19,99 zł zapłacimy za pakiet Starter Plus, będący najtańszym planem telewizji internetowej na platformie WP Pilot. To wciąż jednak niezła cena, biorąc pod uwagę fakt, że pakiet ten zawiera 53 kanały.

Na jeszcze większą podwyżkę muszą przygotować się osoby, które interesuje Pakiet Podstawowy z 96 kanałami w zestawie – zamiast 24,99 zł kosztuje on teraz 34,99 zł. Z kolei Pakiet MAXI (zawierający aż 120 kanałów) podrożał z 45,99 zł do 54,99 zł.

Co warte podkreślenia, nie podrożał za to pakiet Eleven Sports – za komplet czterech kanałów tej sieci nadal zapłacimy 13,99 zł. Możemy nawet jeszcze bardziej zaoszczędzić i mieć go za symboliczną dychę, o ile tylko dokupimy ten pakiet jako dodatek do planu Starter Plus lub MAXI (ceny wynoszą wówczas odpowiednio: 29,99 zł i 64,99 zł).

Co WP Pilot oferuje w zamian? Wszystko, czego potrzeba

Abonenci WP Pilot mogą liczyć na usługę wolną od reklam, jakość aż do Full HD, możliwość oglądania TV w Polsce i za granicą, a także na dostęp z poziomu komputera, telefonu lub telewizora Smart TV. Podobać może się również lista kanałów, szczególnie w pakiecie MAXI (to między innymi programy AXN, FilmBox, National Geographic czy Polsat Viasat).

Skąd podwyżka cen usługi WP Pilot?

Przedstawiciele WP Pilot podają dwa podstawowe powody, dla których musieli zdecydować się na podwyżkę cen. Pierwszym jest inflacja, która sprawia, że gwałtownie rosną koszty obsługi. Drugim – poczynione ostatnio inwestycje, dzięki którym oferta poszerzyła się o kilkanaście kanałów.

Niedawno usługa WP Pilot wzbogaciła się także o nowe funkcje, takie jak cofanie programu na żywo czy biblioteka VOD.

Źródło: WP, Wirtualnemedia