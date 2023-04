Darmowa telewizja internetowa. Brzmi jak marzenie, ale to całkiem realne i – co ważne – legalne. Są dziesiątki kanałów, które można oglądać online za darmo. Podpowiadamy, gdzie ich szukać, a także wyjaśniamy, czy TV za free naprawdę działa.

Darmowa telewizja online to wyśmienita opcja dla osób, które nie są zainteresowane tradycyjnymi pakietami TV. Jeśli wyrzuciłeś telewizor z domu albo zrezygnowałeś z kablówki czy satelity, a przydałby ci się dostęp do podstawowych kanałów, to taka internetowa TV za darmo powinna sprostać twoim wymaganiom. A zatem…

Gdzie oglądać telewizję za darmo w internecie? Pilot WP to numer jeden

Od lat Pilot WP to najlepsza telewizja internetowa za darmo. Umożliwia oglądanie około 30 kanałów TV zupełnie bez opłat – zarówno na komputerze, telewizorze (LG lub Samsung), jak i urządzeniu mobilnym, czyli telefonie lub tablecie. Trzeba tylko założyć bezpłatne konto (inaczej po kilku minutach sygnał TV zostanie wyłączony).

Wiedz jednak, że usługa Pilot WP jest też dostępna w wersji płatnej i darmowa opcja wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Trzeba się liczyć z dodatkowymi reklamami i gorszą jakością sygnału w przypadku dużego zainteresowania (płacący abonenci, co zrozumiałe, są traktowani priorytetowo). Jeśli interesuje cię legalna telewizja przez internet, to i tak jest to najbogatsza i najbardziej atrakcyjna oferta.

Darmowa telewizja online. Jakie kanały są dostępne w usłudze Pilot WP? W usłudze Pilot WP za darmo możesz oglądać następujące kanały TV: TVP 1 HD

TVP 2 HD

Polsat HD

TVN

TV 4 HD

Tele 5 HD

TV Puls HD

Puls 2

Telewizja WP HD

Kabaret TV

13.TV

4FUN Dance

4FUN Kids

4FUN.TV

Gametoon HD

Jazz HD

Music Box Polska

News24

Nuta GOLD

Polonia 1

Red Carpet TV HD

Red Top TV

Stars.TV HD

TBN Polska HD

TV Trwam

TVP Gdańsk

TVP Warszawa

TVS

Twoja.TV HD

wPolsce.pl HD

Fashion TV HD

France 24 English HD

France 24 HD

Warto wspomnieć na marginesie, że płatna oferta telewizji Pilot WP również jest godna uwagi. Już od niespełna 10 złotych miesięcznie można uzyskać dostęp do kilkudziesięciu kanałów w wysokiej rozdzielczości i bez reklam. Dostępna jest także opcja oglądania powtórek – do 30 dni po emisji. Wiele różnych pakietów tematycznych to szansa, by wybrać coś dla siebie i nie przepłacać.

TVP – gdzie można oglądać polską telewizję za darmo?

Jeśli chcesz oglądać Telewizję Polską za darmo, to możesz to zrobić za pośrednictwem oficjalnego serwisu TVP Stream. Minus jest taki, że liczba kanałów nie jest szczególnie imponująca. Plus – że nie trzeba zakładać kolejnego konta. Nie ma też żadnych dodatkowych reklam (poza tymi, które normalnie lecą także w klasycznej TV).

Polska telewizja online za darmo. Jakie kanały są dostępne? Korzystając z usługi TVP Stream możesz oglądać następujące kanały za darmo: TVP Info

Alfa TVP

TVP World

TVP Kultura 2

TVP Historia 2

TVP ABC 2

TVP Wilno

wszystkie regionalne kanały TVP 3

Telewizja Polska ma również prawa do transmitowania meczów polskiej reprezentacji i najważniejszych wydarzeń sportowych na poziomie reprezentacyjnym. Osoby, które nie korzystają z telewizji, również mogą oglądać takie transmisje na żywo: lekkoatletyka, tenis, rozmaite sporty drużynowe (w tym piłka nożna i siatkówka) – to wszystko można znaleźć na stronie Transmisje TVP Sport i oglądać tak, jak w telewizji.

A jak oglądać telewizję na smartfonie?

Wspomniane wyżej serwisy dostępne są nie tylko z poziomu przeglądarki internetowej, ale też w postaci aplikacji mobilnych.

Aplikację Pilot WP możesz pobrać na swój telefon, aby oglądać na nim telewizję online. Znajdziesz ją w sklepach Google Play (na telefony z Androidem), App Store (na iPhone’y) oraz HMS (na telefony marki Huawei).

Kanały TVP możesz natomiast oglądać w aplikacji TVP GO, która jest dostępna na telefony z Androidem (w sklepie Google Play) oraz iPhone’y (w sklepie App Store). W przeciwieństwie do przeglądarkowego TVP Stream w tym przypadku jednak konieczne jest założenie (bezpłatnego) konta.

Gdzie oglądać TV za darmo online? Polsat Go to kolejna opcja

Warto też wspomnieć o usłudze Polsat Go. To darmowa TV, lecz wymagająca założenia konta. To platforma, na której znajdziesz najpopularniejsze seriale grupy Polsat, ale też kanały TV na żywo. Niestety ich lista nie należy do najdłuższych. Na dobrą sprawę dostępne są tylko dwa programy: Polsat oraz TV 4.

Jak oglądać programy telewizyjne przez internet?

Jeśli interesuje cię nie tyle telewizja na żywo, co programy, które są emitowane na popularnych kanałach, to mogą zainteresować cię ich serwisy VOD. Na przykład popularne seriale Polsatu znajdziesz we wspominanej tu już usłudze Polsat Go, a najgłośniejsze tytuły TVN-u – w usługach Player i VOD.

Czy telewizja online za darmo jest legalna?

W sieci istnieje wiele nielegalnych serwisów oferujących telewizję online (uściślając: samo korzystanie z nich nie jest niezgodne z prawem, ale ich funkcjonowanie już tak). Jednak nie każdy serwis działa nielegalnie. Wymienione tu usługi Pilot WP, TVP Stream czy Polsat Go zapewniają w pełni legalny dostęp do TV na żywo przez internet.

Nielegalne serwisy należy omijać szerokim łukiem nie tylko po to, by nie wspierać oszustów. Równie ważnym powodem jest to, że takie pirackie e-transmisje często są narzędziami w rękach cyberprzestępców.

Zdarza się na przykład, że strony z nielegalnymi transmisjami TV proszą o instalowanie wtyczek i dodatków, które w rzeczywistości mogą być niebezpieczne dla użytkowników i wykradać ich dane. Mogą one też na przykład służyć do kopania wirtualnych walut i tym samym mieć negatywny wpływ na wydajność komputera.

Szczególnie należy uważać na strony, które w celu odblokowania telewizji online proszą o wysłanie wiadomości SMS. Przez nieostrożność można stracić sporo pieniędzy i zapisać się do usługi subskrypcyjnej, a przez to co miesiąc mogą być pobierane opłaty z naszego konta.

Jak mieć wszystkie kanały telewizyjne za darmo?

Niestety – nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz legalnie oglądać telewizję w internecie, to musisz liczyć się z tym, że albo lista kanałów będzie mocno ograniczona, albo też za dostęp do pełnego katalogu będzie trzeba zapłacić. Dobra wiadomość jest taka, że zwykle nie są to duże kwoty – zaczynają się od kilkunastu złotych, a najczęściej wynoszą po kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

A co ze Smart TV? Czy Google TV jest darmowy?

Sam system Smart TV jest darmowy – nieważne, czy to Google TV, Android TV, Smart Hub (Tizen) czy webOS. Jednak treści, jakie są w nim dostępne, najczęściej są już dostępne wyłącznie odpłatnie. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku serwisów Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video czy SkyShowtime.

(Na marginesie warto wspomnieć, że mimo wszystko serwisy streamingowe to bardzo dobre platformy do konsumowania treści – pozwalają oglądać to, co chcesz i kiedy chcesz, a także pauzować w dowolnym momencie. Trzeba opłacać abonament, ale za to filmy i seriale nie są przerywane reklamami – to taka internetowa TV bez wad klasycznej telewizji).

A zatem jaka jest najlepsza telewizja przez internet?

Najbogatszą ofertą bez wątpienia charakteryzuje się Pilot WP. Choć możliwości darmowej wersji są mocno ograniczone i tak stanowi ona najlepszą opcję dla osób, poszukujących dostępu do telewizji online za darmo. Jeśli zaś chodzi o płatny dostęp, to ciekawą alternatywą dla Pilota WP jest telewizja CDA. Obie te platformy mogą pochwalić się bardzo długą listą kanałów i wysoką jakością transmisji.

Źródło: informacja własna