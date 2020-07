Platforma AMD AM4 to idealna propozycja do budowy nowoczesnego i wydajnego komputera do gier. Firma ASUS przygotowała dwie promocje, które powinny zachęcić klientów do wyboru jej płyt głównych.

Darmowe gry dla kupujących płyty główne ASUS B550

Pierwsza promocja obejmuje płyty główne ASUS B550 z segmentu dla graczy:

ASUS ROG Strix B550-E Gaming

ASUS ROG Strix B550-F Gaming (WI-FI)

ASUS ROG Strix B550-F Gaming

ASUS ROG Strix B550-I Gaming

ASUS TUF Gaming B550-PLUS

ASUS TUF Gaming B550M-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF Gaming B550M-PLUS

Przy zakupie wymienionych modeli modeli można otrzymać kod uprawniający do bezpłatnego pobrania gier DOOM, GRIP: Combat Racing, Dying Light - Enhanced Edition, DiRT Rally, Deliver Us The Moon, a także paczki tytułów Indie (The Flame in the Flood, We Are The Dwarves, Beholder, Regions of Ruin i My Big Sister).



Promocja obejmuje także przetestowany przez nas model ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)

Promocja obejmuje płyty kupione pomiędzy 16 czerwca a 31 sierpnia 2020 roku u partnerów akcji – m.in. Komputronik, Media Expert i Sferis. Pamiętajcie, że zakup trzeba zarejestrować po upływie 14 dni (w terminie między 30 czerwca a 14 września 2020 roku). Szczegóły znajdziecie na tej stronie.

ASUS zwraca pieniądze za zakup płyty głównej B550

Druga promocja pozwoli odzyskać część poniesionych kosztów, ale wymaga większego zaangażowania - osoby które zakupią jedną z wymienionych płyt i napiszą jej recenzję, otrzymają 60 złotych zwrotu gotówki.

W akcji biorą udział modele B550, ale też B450 i X570:

ROG Crosshair VIII Hero

ROG Strix B450-F Gaming

ROG Strix B450-I Gaming

ROG Strix B550-E Gaming

ROG Strix B550-F Gaming

ROG Strix X570-E Gaming

ROG Strix X570-F Gaming

TUF B450-PLUS Gaming

TUF B450-PRO Gaming

TUF B450M-PLUS Gaming

TUF B450M-PRO Gaming

TUF Gaming B550-PLUS

TUF Gaming X570-PLUS (Wi-Fi)

Jak otrzymać zwrot gotówki? Wystarczy napisać uczciwą recenzję jednej z wymienionych płyt w sklepie Komputronik lub Media Expert, a następnie przesłać link do niej za pomocą formularza na tej stronie (znajdziecie tam również wszystkie inne szczegóły). Po weryfikacji zgłoszenia, producent przekazuje nagrodę na konto.

Co myślicie o promocjach? Zachęcą klientów do wyboru płyt głównych firmy ASUS?

Źródło: ASUS

