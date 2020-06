Testujemy ASUS TUF Gaming B550M-Plus w wersji Wi-Fi - tańszą (od modeli X570, ale jednak nie do końca tanią) płytę dla procesorów Ryzen z PCI Express 4.0. Czy to są płyty na które czekaliśmy?

Nie da się ukryć, że naprawdę wielu użytkowników czekało z upgradem sprzętu do premiery płyt B550 - tańszych od X570, ale również oferujących PCI Express w wersji 4.0 (przy użyciu procesorów Zen 2). Jednak już przed premierą było wiadomo, że jakoś super tanio to nie będzie. No coż, ale zawsze jednak jest taniej. Nie zapomnijcie zajrzeć do naszego zestawienia polecanych płyt głównych dla procesorów AMD.

ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) - recenzja

Jako pierwszego przedstawiciela nowych płyt AMD B550 (średni segment - przedstawicielami niższego będą płyty z chipsetem A520) gościmy dziś ASUS TUF Gaming B550M-Plus - w nieco droższej wersji, ale wyposażonej w Wi-Fi. Czego się można po niej spodziewać?

To dobry model - wyposażony we wszystkie nowinki, takie jak Wi-Fi 6. Siłą rzeczy nie będzie to więc najtańsza płyta, pomimo, że oparta na chipsecie B550 - który to przypomnijmy jest następcą B450.

A jak wogóle jest z tą taniością płyt B550 u ASUSa? Najtańszy model kosztuje około 550 złotych, natomiast testowany TUF - już 790 złotych (wersja bez Wi-Fi 750 złotych).

Dużo? Przypomnijmy, że przyzwoite płyty B450, taka jak choćby Gigabyte B450 Aorus Pro, czy MSI B450 Tomahawk MAX (bez PCIe 4.0, Wi-Fi i LAN 2,5 Gb) kosztują obecnie nieco poniżej 500 złotych, więc tańsze modele B550 wcale takie drogie nie są. Przejdźmy jednak do bohatera dzisiejszego dnia.

Co przynosi chipset AMD B550? obsługę PCI Express 4.0 w wybranych slotach i gniazdkach M.2

kontroler USB 3.2 Gen 2

zamianę pozostałych linii PCIe na 3.0 - w serii 4xx był to PCIe 2.0, a w X570 wszystkie linie PCIe są zgodne ze standardem 4.0

podobnie jak w B450 jest tu możliwość podkręcania CPU i RAM

w odróżnieniu od X570 chipset jest chłodzony pasywnie (brak wentylatorka)

ASUS TUF Gaming B550M-Plus - dobra płyta B550

Dlaczego warto zwrócić na na ten model?

obsługa procesorów Ryzen Zen 2 i (przyszłych) Zen 3

obsługa PCI Express 4.0 (jeden slot PCIe x16 i jedno gniazdko M.2)

Wi-Fi 6 i BT 5.1 w standardzie

LAN 2,5 Gb

DP i HDMI 2.1

2 x USB 3.2 Gen 2 (typu A i typu C)

obsługa bardzo szybkich pamięci RAM (do 4800 MHz - OC)

dobre podzespoły i jakość wykonania

podświetlenie AURA

Specyfikacja płyty głównej ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)

Model ASUS TUF Gaming B550-PLUS (Wi-Fi) Podstawka CPU AMD AM4 Chipset AMD B550 Technologie multi-GPU tak (CrossFireX) Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki tak (HDMI 2.1 i DP 1.2) Sloty RAM 4 x DDR4 Maks. Taktowanie RAM 4800 (OC) MHz Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 2 (1 x PCIe 4.0 x16 + 1 x PCIe 3.0 x4) Sloty PCIe x4 brak Sloty PCIe x1 1 x PCIe 3.0 SO-DIMM.2 brak Gniazda wentylatorów/WC 4 (2+2) Porty SATA 4 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 2 (1 x PCIe 4.0 i 1 x 3.0) Thunderbolt brak Wi-Fi / Bluetooth Intel Wi-Fi 6 AX200 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) ze wsparciem 1024QAM/OFDMA/MU-MIMO + BT 5.1 LAN 1 x Realtek RTL8125B 2.5Gb USB 2.0 (tylny panel) 6 (2) USB 3.2 Gen1 5 Gb (tylny panel) 6 (2) USB 3.2 Gen2 10 Gb (tylny panel) 2 (2) Gniazda zasilania 1x 24-pin + 1x 8-pin Audio Realtek ALC S1200A Dodatkowe technologie TUF LANGuard, ASUS TUF PROTECTION, ASUS Q-Design, ASUS Thermal Solution, AURA Sync Format mATX (24,4 cm x 24,4 cm)

Widać, że ASUS starał się tu przyciąć cenę, co widać choćby po układzie sieciowym Realteka (ale zawsze to 2,5 Gb). Warto również zwrócić uwagę na HDMI 2.1 - a chętnych do zakupu nowych procesorów serii G (np. AMD Ryzen 7 4700G) z pewnością nie zabraknie. No i literka "M" w nazwie, mówi nam oczywiście, że jest to płyta formatu micro ATX.

Sloty i porty

Na płytce drukowanej formatu micro ATX upchnięto tylko dwa sloty PCIe x16 (pierwszy x16 4.0, drugi x4 3.0) oraz jeden PCIe x1 (3.0). Pomiędzy nimi znajduje się osłonięte radiatorem gniazdko M.2 3.0, a nad nimi gniazdko M.2 zgodne ze standardem 4.0 (bez radiatora).

Są tu tylko 4 gniazdka SATA, ale to i tak ilość w zupełności wystarczająca.

Na tylnym panelu znajdziemy:

łączone gniazdko PS2

dwa porty USB 2.0 (czarne)

cztery porty USB 3.2 Gen1 (niebieskie)

przycisk Flash BIOS (do aktualizacji BIOS z pendrive)

dwa wyjścia anten Wi-Fi

wyjścia zintegrowanej grafiki DP i HDMI 2.1

port LAN 2,5 Gb

dwa gniazdka USB 3.2 Gen2 (błękitne typu A oraz typu C)

pięć gniazdek mini-jack i optyczne wyjście dźwięku S/PDIF

UEFI BIOS w ASUS TUF Gaming B550M

Choćbym się chciał przyczepić do UEFI BIOS ASUSA to... naprawdę nie ma do czego. Może tylko przydałoby się choćby małe odświeżenie wyglądu?

ASUS TUF Gaming B550M-PLUS (Wi-Fi) - czy warto kupić?

Tu dochodzimy do tak zwanych ciężkich wyborów. Po pierwsze - faktycznie tanie płyty B450 dostaną obsługę procesorów Ryzen 4xxx, chociaż prawdopodobnie nie wszystkie i oczywiście obsługi PCI Express 4.0 nadal tu nie będzie. Po drugie - jak na razie płyty B550 OFICJALNIE wspierają tylko Ryzeny serii 3xxx (wyłączając modele G - Picasso) i dostaną wsparcie Ryzenów 4xxxx. Prawdopodobnie jednak ze wparciem Ryzenów 2xxx problemów nie będzie - jak na razie nie mamy oficjalnego komunikatu ASUSa w tej sprawie.

Jeśli oczekiwałeś super taniej płyty B550, to na pewno nie jest jeden z tych modeli. Przypomnijmy, że ASUS TUF Gaming B550-Plus (Wi-Fi) kosztuje około 790 złotych. Mało to nie jest, chociaż patrząc na obecne ceny nowych płyt głównych, to i tak można powiedzieć, że jest ok - zwłaszcza, że wyposażenie jest bardziej niż przyzwoite. Inna sprawa, że w tej cenie można już kupić najtańsze płyty X570, ale czy faktycznie najtańsze modele X570 są godne uwagi?

Skoro już o wyposażeniu mowa - to naprawdę dobra opcja dla osób, które chcą po dłuższym czasie zmodernizować sobie komputer, mamy tu bowiem zarówno Wi-Fi 6, jak i LAN 2,5 Gb. Płyta jest gotowa na urządzenia korzystające z interfejsu PCI Express 4.0.

Powiem szczerze - lubię serię TUF Gaming i podoba mi się ta płyta. Sam planuję modernizację (prywatnie użytkuję B450, ale nie jest to model ASUSA) i ASUS TUF Gaming B550-Plus (Wi-Fi) z pewnością jest modelem, który brałbym pod uwagę. Powiedzmy sobie jednak, że nie jest to segment cenowy w który celowałem - myślałem raczej o czymś do 600 złotych. Jeśli jednak w najbliższym czasie cena tej płyty pójdzie nieco w dół... to poważnie się zastanowię.

ASUS TUF Gaming B550-Plus (Wi-Fi) - ocena końcowa

obsługa procesorów Ryzen 3xxx (bez G) oraz przyszłych Ryzen 4xxx

obsługa PCI Express 4.0 (1 x PCIe i 1 x M.2)

dwa gniazdka M.2 (z czego drugie PCIe 3.0 z radiatorem)

LAN 2,5 Gb

Wi-Fi 6 (ax) + BT 5.1

obsługa bardzo szybkich pamięci RAM (do 4800 MHz - OC)

dwa porty USB 3.2 Gen2 (A + C)

dwa wyjścia obrazu zintegrowanej grafiki (DP i HDMI 2.1)

radiator na sekcji zasilania

podświetlenie AURA

jeśli spodziewałeś się znacząco niższych cen po modelach B550 to... nie jest to jeden z nich

osłona tylnego panelu NIE jest zintegrowana z płytą

brak wyprowadzenia USB typu C na PCB

