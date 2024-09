W poszukiwaniu bezpłatnej rozrywki warto sprawdzić, jak wygląda oferta z darmowymi grami na weekend. Tym razem gracze mają do dyspozycji naprawdę solidne tytuły.

W poszukiwaniu darmowych gier większość graczy “instynktownie” podąża na platformę Epic Games Store. Nic dziwnego, wszak cotygodniowe rozdawnictwo pozwala znacznie wzbogacić bibliotekę gier. Okazuje się, że “darmówek” jest znacznie więcej.

Darmowe gry na weekend: Epic Games Store i Steam

W co można zagrać za darmo w ten weekend? Jeśli masz aktywne konto na Epic Games Store, to możesz odebrać Football Manager 2024 oraz Sniper Ghost Warrior Contracts. Te gry możemy przypisać na stałe do swojego konta. Oferta wygaśnie 12 września o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Na platformie Steam możemy przetestować całkowicie za darmo Expeditions: A MudRunner Game – idealna propozycja dla miłośników podróżowania w trudnym terenie. Tej gry nie przypiszemy do swojego konta na stałe.

Nowe Call of Duty za darmo w ten weekend

Dla wielu to będzie danie główne. Call of Duty: Black Ops 6 (premiera 25 października 2024 r.) dostępne za darmo w ten weekend. Jakim cudem, spytacie. Otóż rusza otwarta beta nowego Call of Duty.

Otwarta beta jest dostępna dla wszystkich graczy na wszystkich platformach. Zakończenie nastąpi w poniedziałek 9 września o 19:00 czasu polskiego.

Źródło: Steam, Epic Games Store, Call of Duty