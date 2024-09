Epic Games Store aktualizuje ofertę na darmowe gry i robi to w świetnym stylu. Daniem głównym jest wielki hit, który z pewnością trafi w gusta fanów piłki nożnej.

To zdecydowanie jedna z ciekawszych ofert od Epic Games Store. W ostatnich tygodniach użytkownicy platformy mogli odbierać bardzo solidne tytuły z The Callisto Protocol oraz Fallout: Collection na czele. To już ednak przeszłość.

Football Manager 2024 i Sniper Ghost Warrior Contracts za darmo

Włodarze wirtualnego rozdawnictwa proponują tym razem Football Manager 2024 oraz polski Sniper Ghost Warrior Contracts całkowicie za darmo. W pewnym sensie tu i tu chodzi o strzelanie, tylko że w Football Manager 2024 chodzi bardziej o strzelanie bramek i zarządzanie drużyną.

Zarówno Football Manager 2024 jak i Sniper Ghost Warrior Contracts odbierzemy za darmo w Epic Games Store od 5 września od godziny 17:00 czasu polskiego przez równy tydzień (koniec 12 września o 17:00).

Co do odebrania za tydzień?

Gdy oferta aktualna wygaśnie, pojawi się Rugrats: Adventures in Gameland oraz Super Crazy Rhytm Castle.