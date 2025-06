Nowy gracz na rynku lotów kosmicznych. Wpadli na genialny pomysł

MaiaSpace to nowy gracz na rynku kosmicznym, który chce zrewolucjonizować sposób wynoszenia ładunków na orbitę. Dzięki innowacyjnej rakiecie wielokrotnego użytku i współpracy z Qarnot Computing firma stawia na szybkość, ekologię i technologiczną precyzję.

MaiaSpace to europejska firma kosmiczna założona w 2022 roku, której celem jest opracowanie nowoczesnych, bardziej zrównoważonych systemów wynoszenia ładunków na orbitę. Jej flagowym projektem jest dwustopniowa rakieta Maia, dostępna w wersji jednorazowej i wielokrotnego użytku. Rakieta ma 50 metrów wysokości i będzie pierwszym w Europie systemem umożliwiającym odzyskiwanie pierwszego stopnia, który ląduje na platformie morskiej.

Starty mają się odbywać z Gujańskiego Centrum Kosmicznego w Kourou, skąd startują również rakiety Ariane. MaiaSpace chce wykonać pierwszy lot już w 2026 r, a do 2031 r. osiągnąć tempo 20 startów rocznie. Firma celuje w rynek lekkich i średnich ładunków, oferując konkurencyjne ceny dzięki optymalizacji technologicznej i kosztowej.

Szybki rozwój w kierunku pierwszego startu w 2026 r.

Aby osiągnąć ambitne cele, MaiaSpace wykorzystuje podejście iteracyjne – szybko buduje prototypy, testuje je i wprowadza ulepszenia. Takie podejście pozwala znacząco skrócić czas rozwoju i ograniczyć koszty, co ma kluczowe znaczenie na konkurencyjnym rynku kosmicznym.

Firma wykorzystuje silnik Prometheus rozwijany przez ArianeGroup, co dodatkowo przyspiesza prace. Dzięki elastycznej architekturze systemu, technologia MaiaSpace może być w przyszłości skalowana do większych rakiet. Rakieta korzysta z paliwa w postaci bio-metanolu, co ogranicza jej wpływ na środowisko. Projekt zakłada także wykorzystanie statków z napędem częściowo wiatrowym do transportu rakiety na platformę startową.

MaiaSpace kładzie duży nacisk na innowacyjność i ekologię, co ma być jej wyróżnikiem na rynku. Firma planuje nie tylko konkurować ceną, ale też przyciągać klientów niskim śladem węglowym swoich misji.



System MaiaSpace znacznie obniży koszty wystrzeliwania satelitów

Optymalizacja obliczeń dzięki procesorom AMD

Kluczową rolę w szybkim rozwoju rakiety odgrywa współpraca z firmą Qarnot Computing, która dostarczyła infrastrukturę obliczeniową opartą na procesorach AMD EPYC 9654P czwartej generacji. Dzięki temu MaiaSpace mogła podwoić wydajność symulacji dynamiki płynów (CFD), korzystając zaledwie z połowy dotychczasowej liczby serwerów. Taka optymalizacja przełożyła się także na zmniejszenie emisji CO₂ o ponad 80% w trakcie fazy projektowej, co wpisuje się w ekologiczne podejście firmy do rozwoju technologii kosmicznych.

„Rozwiązanie AMD spełniło nasze potrzeby w zakresie większej mocy obliczeniowej” – mówi Yohan Blacodon. „Wiedzieliśmy, że musimy poprawić wydajność naszych procesorów. Dlatego wybraliśmy rozwiązanie AMD i nie żałujemy tej decyzji. Zyskaliśmy czas na przeprowadzanie bardziej złożonych symulacji, co idealnie wpisuje się w nasze cele. AMD niedawno wprowadziło na rynek procesor z 192 rdzeniami, który zapowiada się bardzo obiecująco. Obecnie rozważamy rozszerzenie platformy Qarnot na inne oprogramowanie, szczególnie do symulacji mechanicznych”.

Firma planuje w przyszłości wykorzystać co najmniej 10 dodatkowych serwerów. „Obecnie zastępujemy nasze wcześniejsze systemy rozwiązaniami opartymi na procesorach AMD EPYC, ponieważ wiemy, że są bardziej wydajne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych procesorów”.

Qarnot wykorzystuje ciepło generowane przez serwery do ogrzewania budynków, co dodatkowo zmniejsza zużycie energii. Jak podkreślają inżynierowie MaiaSpace, nowa platforma pozwala im wykonywać bardziej złożone symulacje w krótszym czasie, a także szybciej testować nowe technologie, których wcześniej nie dało się zastosować z powodu kosztów. Taka synergia technologiczna i ekologiczna stanowi podstawę ambitnego planu firmy na konkurencyjne, zrównoważone i elastyczne systemy wynoszenia ładunków na orbitę.