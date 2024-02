OpenAI konsekwentnie rozwija ChatGPT. Nowa funkcja to zwiastun bardziej spersonalizowanych doświadczeń dla użytkownika. W tym celu ChatGPT zapamięta kluczowe informacje na nasz temat, co usprawni korzystanie z narzędzia.

Na naszych oczach ewoluuje ChatGPT. Chcąc uczynić narzędzie lepszym, OpenAI sięga po nowe usprawnienia. Nadchodzi istotna zmiana dla użytkowników; to, co napiszemy, zostanie zapamiętane przez narzędzie. Informacje będą kumulowane w konkretnym celu – zapewnienie bardziej spersonalizowanego doświadczenia.

(Nie) wszystko co napiszesz, zostanie wykorzystane przez ChatGPT

OpenAI przedstawia niuanse nowej funkcji. Po pierwsze, opcja “zapamiętywania” (gromadzenia cennych informacji) jest dopiero testowana. W tym tygodniu zostanie udostępniona niektórym użytkownikom ChatGPT w wersji bezpłatnej oraz Plus (sprawdź, jaka jest cena ChatGPT Plus). Wszystko po to, by twórcy zweryfikowali jej przydatność. Po drugie, nawet jeśli masz potencjalnie dostęp do tej opcji, to korzystanie z niej jest dobrowolne i można ją aktywować lub dezaktywować we wskazanym miejscu (Settings > Personalization > Memory).

Korzyści wydają się ogromne. To tak jakby ChatGPT zyskał “wspomnienia”, kojarzył fakty z naszego życia oraz znał nasze nawyki. Jeśli ChatGPT dowie się, że bardzo lubię trening siłowy z odważnikiem kettlebell o wadze 18 kg, to tej informacji nie będę musiał powtarzać za każdym razem, gdy zapytam o plan ćwiczeń. Ważne jest, aby komunikować, co konkretnie powinno zostać zapamiętane, bo pewne niuanse mogą umknąć narzędziu ChatGPT.

Kreatywne wykorzystanie pamięci w ChatGPT

To oczywiście moja inwencja, niemniej OpenAI powołuje się na inną sytuację. Nauczyciel w przedszkolu liczącym 25 uczniów preferuje 50-minutowe lekcje z dodatkową aktywnością. ChatGPT potraktuje to jako cenną wskazówkę przy tworzeniu planu lekcji. Pamięć usprawni jednocześnie tworzenie rozmaitych notatek czy dokumentów. Raz zapamiętane instrukcje (np. punktory, akapity, nagłówki, podsumowanie) będą wykorzystywane przy kolejnej okazji.

Obserwujemy wzmożoną dynamikę w kwestii rozwoju AI. Czy ChatGPT ma się czego obowiać ze strony konkurencji? Dość wspomnieć o Google Gemini (niegdyś znane jako Google Bard) czyli nowym etapie w rozwoju sztucznej inteligencji autorstwa giganta z Mountain View. Najwyraźniej każdy chce opracować swój autorski chatbot, co pokazuje now narzędzie Nvidii - Nvidia Chat With RTX.

Źródło: OpenAI