Twórcy ChataGPT i iPhone’a szykują nowe urządzenie. Cel: 100 milionów klientów

Potwierdziły się przecieki o współpracy Sama Altmana i Jony’ego Ive’a. Do sieci trafiły pierwsze szczegóły na temat tajemniczego urządzenia.

Przypomnijmy, że Sam Altman to współzałożyciel OpenAI, czyli firmy odpowiedzialnej za ChataGPT. Z kolei Jony Ive do 2019 roku był głównym projektantem Apple’a, odpowiedzialnym za wzornictwo urządzeń z linii Mac, iPod, iPhone, iPad, Apple Watch czy AirPods.

Startup Ive’a o nazwie io zostaje oficjalnie wchłonięty przez OpenAI. Nad czym w ogóle pracuje?

Sam Altman i Jony Ive chcą stworzyć towarzysza AI. Szykują się na wielki sukces

Wall Street Journal dotarł do informacji na temat tajemniczego projektu, które miały zostać przekazane zespołowi OpenAI. Pracownicy - z obawy przed skopiowaniem pomysłu przez konkurencję - mieli zostać poproszeni o rozwijanie urządzenia w sekrecie.

O gadżecie nie wiadomo zatem zbyt wiele, ale serwisowi udało się ustalić, że:

ma być zdolny do pełnej świadomości otoczenia i życia użytkownika;

ma być nieinwazyjny i zdolny do spoczywania w kieszeni lub na biurku;

został opisany jako trzecie kluczowe urządzenie, które osoba postawiłaby na swoim biurku po laptopie i smartfonie;

nie będzie to smartfon;

nie będą to okulary, bo Ive jest sceptyczny co do budowania czegoś do noszenia na ciele.

Dostawcy, z którymi współpracuje OpenAI, mają być przygotowywani na ogromne zamówienia. Altman miał wyrazić nadzieję, że bariera 100 mln sprzedanych egzemplarzy zostanie przekroczona "szybciej niż jakakolwiek firma kiedykolwiek dostarczyła 100 milionów czegoś nowego".

Nie pierwszy raz były projektant Apple’a bierze się za urządzenia AI

Imran Chaudhri, niegdyś bliski współpracownik Jonathana Ive’a i twórca interfejsów do kluczowych produktów Apple'a, również pożegnał się z firmą z Cupertino i założył własny startup skupiony na sztucznej inteligencji – Humane.

W 2023 roku Humane zaprezentowało swoje pierwsze urządzenie – Ai Pin. To niewielkie, przypinane do odzieży akcesorium miało zrewolucjonizować interakcję z technologią, wykorzystując do tego mikrofon, głośnik, kamerę i wbudowany projektor.

Ai Pin trafił na rynek w kwietniu 2024 roku, jednak jego debiut okazał się klapą. Recenzenci nie zostawili na nim suchej nitki, wytykając zaporową cenę, kiepski czas pracy na baterii, opieszałe działanie i chroniczne przegrzewanie się. Z uwagi na fatalne wyniki sprzedaży, w lutym 2025 serwery zostały wyłączone, a opracowane technologie przejęła firma HP za 116 mln dol.

Jonathan Ive i Sam Altman są w o tyle lepszej pozycji, że mają szansę wyciągnąć wnioski z błędów konkurencji i uniknąć podobnych wpadek. Czy to wystarczy, by tajemnicze urządzenie okazało się sukcesem? Przekonamy się najwcześniej w 2026, bo celem OpenAI jest wydanie urządzenia do końca przyszłego roku.