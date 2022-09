Ubisoft+ to ciekawa, ale nie najpopularniejsza usługa dla graczy. Przez miesiąc można cieszyć się darmowym dostępem do niej i samemu sprawdzić, co jest warta.

Ubisoft+ do sprawdzenia za darmo

Pokaz Ubisoft Forward przyniósł kilka istotnych zapowiedzi nowych gier, między innymi Assassin’s Creed: Mirage, Skull and Bones czy Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ale francuski producent i wydawca poświęcił chwilę również usłudze Ubisoft+. I to co ogłoszono może niektórych mocno ucieszyć.

Zastanawialiście się, czy warto opłacać Ubisoft+? Teraz można uzyskać najlepszą odpowiedź. Ogłoszono bowiem darmowy okres próbny. Od dziś do 10 października zainteresowani mogą bez opłat przetestować tę usługę (na PC, Google Stadia lub Amazon Luna), a zatem ponad 100 gier. Są to w zdecydowanej większości propozycje samego Ubisoftu, także z najpopularniejszych serii Far Cry, Watch Dogs i Assassin's Creed.

Pamiętajcie tylko, że jeśli nie anulujecie subskrypcji przed 10 października, zostanie pobrana opłaca za następny miesiąc. Chociaż może będą i tacy, którym Ubisoft+ mocno się spodoba i zachcą zostać na dłużej.

Nowe gry Indie w ramach Ubisoft+

Darmowy trial to nie jedyna dobra informacja związana z Ubisoft+. Jednocześnie poinformowano, że do usługi dołączają kolejne gry indie. Z inicjatywą mającą promować produkcje niezależnych twórców Ubisoft ruszył już jakiś czas temu, teraz możemy mówić o kolejnym kroku. Obejmuje on cztery tytuły - Astrologaster od Nyamyam, Evan's Remains od Maitan69, Fell Seal:Arbiter's Mark od 6 Eyes Studio oraz Lake od Gamious. Wszystkie mają być dostępne w Ubisoft+ przez minimum sześć miesięcy.

„To nowy rozdział w historii Ubisoft+. Zawsze dążyliśmy do oferowania najlepszych gier we wszystkich kategoriach i odzwierciedlamy to zaangażowanie w wyborze naszych partnerów. Jesteśmy podekscytowani, że możemy przedstawić światu kilka znakomitych gier indie, od narracyjnych przygodówek, takich jak Lake i Astrologaster, przez tajemniczy thriller logiczny - Evan's Remains, aż po turowe RPG Fell Seal: Arbiter's Mark.” - Alexia Brumé, Branding & Content Director usługi Ubisoft+

Źródło: Ubisoft