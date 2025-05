Endorfy pokazało mi nowy sprzęt. Na te nowości warto czekać

Na targach Computex 2025 zajrzałem na stoisko firmy Endorfy, która zaprezentowała swoje najnowsze produkty. Pokazali mi obudowy i zasilacze, które mają trafić do sprzedaży w nadchodzących miesiącach. Czego możemy się spodziewać?

Computex na Tajwanie to świetna okazja, by z bliska przyjrzeć się nowościom ze świata podzespołów komputerowych. Wśród wystawców znalazła się także polska marka Endorfy, która prezentowała swój najnowszy sprzęt — udało mi się porozmawiać z przedstawicielami firmy i dowiedzieć więcej o modelach, któreją pojawić się na rynku.

Krótko i konkretnie, na które produkty warto czekać?

Nowe obudowy Endorfy

Producent pracuje nad nową serią obudów z przeszklonym frontem i panelem bocznym. Taka decyzja nie powinna dziwić – tego typu konstrukcje cieszą się rosnącą popularnością, a do tej pory brakowało ich w ofercie polskiej marki. Choć nazwa serii nie została jeszcze ujawniona, wiadomo, że w planach są dwa modele: jeden z prostymi, prostopadle ułożonymi ściankami, drugi z zaokrąglonymi pod kątem. Oba będą dostępne w wersjach białej i czarnej, zarówno bez wentylatorów, jak i z fabrycznie zamontowanymi wentylatorami.



Tańsza wersja obudowy ma krótszą piwnicę, a panel ze złączami znajduje się na topie

Podstawowy wariant obsługuje płyty główne w formatach ATX i E-ATX, a jego konstrukcja została przystosowana także do modeli ze złączami umieszczonymi na rewersie laminatu (tzw. BTF). W najbogatszej wersji obudowa będzie wyposażona w cztery wentylatory z podświetleniem ARGB LED, ale konstrukcja została przystosowana do montażu chłodnicy nawet w rozmiarze 420 mm na topie.



Lepsza wersja obudowy ma panel ze złączami przeniesiony na dół obudowy

Lepszy model wyróżnia się zaokrąglonym panelem ze szkła i również obsługuje płyty główne w formacie ATX i E-ATX, z pełnym wsparciem dla płyt z odwróconym układem złączy. W standardzie znajdziemy tu także cztery wentylatory ARGB LED. Też przewidziano miejsce na chłodnicę nawet w rozmiarze 420 mm.

Jeśli jesteście zainteresowanie sprzętem, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość - jak udało mi się dowiedzieć, producent dopracowuje sprzęt i obydwie konstrukcje mają trafić do sprzedaży dopiero w pierwszym kwartale 2026 roku. Cena podstawowego modelu w najbogatszej wersji ma nie przekraczać 115 euro (około 490 zł), natomiast wariant z zaokrąglonym szkłem ma kosztować maksymalnie 150 euro (około 640 zł).

Nowe zasilacze Endorfy

To jednak nie wszystko/ Producent pracuje nad dwoma nowymi seriami zasilaczy komputerowych, które mają uplasować się poniżej modeli Supremo FM6. Na ten sprzęt czekam najbardziej, bo topowa seria zasilaczy wypada bardzo dobrze, ale dla wielu klientów mimo wszystko może być zbyt droga.



Modele Vero L6 to budżetowa propozycja, która ma być zgodna z nowymi kartami graficznymi z zasilaniem PCIe 5.0

Modele Vero L6 zostały zaprojektowane z myślą o budżetowych zestawach. Jednostki oparto na nowej platformie, która oferuje sprawność energetyczną zgodną z normami 80 PLUS Bronze oraz Cybenetics Bronze, a do tego jest zgodna ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1 (co ważne, dostępne okablowanie obejmuje też nową wtyczkę 12V-2x6).

W planach są wersje o mocy 550 W, 650 W i 750 W. Premiera zasilaczy przewidziana jest na koniec czwartego kwartału 2025 roku, a ceny mają być zbliżone do wcześniejszych modeli z serii Vero L5. Producent planuje jednak wydłużyć gwarancję do 5 lat, co w tym segmencie może być sporym atutem.



Nowa seria zasilaczy ma oferować wysoką sprawność energetyczną, ale producent przewidział stałe okablowanie

W planach producenta znajduje się także zupełnie nowa seria zasilaczy (jej nazwa nie została jeszcze ustalona). Jednostki oparto na ulepszonej konstrukcji – oferują zgodność ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.0, a także zapewniają wysoką sprawność energetyczną potwierdzoną certyfikatami 80 PLUS Gold i Cybenetics Gold.

Planowane są warianty o mocy 650 W, 750 W i 850 W. Premiera przewidziana jest na pierwszy kwartał 2026 roku, a ceny mają być niższe niż w przypadku serii Supremo FM6. Co ważne, producent zapowiada 7-letnią gwarancję na nową linię zasilaczy.

Wizyta na targach Computex 2025 na Tajwanie była możliwa dzięki firmie MSI