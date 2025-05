Eufy X10 Pro Omni to robot sprzątający, który odkurza, mopuje, sam się opróżnia i suszy mopy. Brzmi jak rozsądne rozwiązanie, ale czy rzeczywiście warto zapłacić za niego ponad 3 tys. zł, zwłaszcza że marka Eufy w Polsce nie jest zbyt rozpoznawalna?

Testowałam robota Eufy X10 Pro Omni przez trzy tygodnie w codziennych warunkach, sprawdzając nie tylko, jak radzi sobie z typowymi zabrudzeniami, ale też jak zachowuje się w trudniejszych sytuacjach: przy zaschniętych plamach, lustrzanych frontach czy wśród domowych przeszkód. Sprawdziłam także jakość wykonania, intuicyjność aplikacji i sensowność dodatkowych funkcji.

W tej recenzji odpowiem wprost: co ten robot naprawdę potrafi, co może zaskoczyć, czego mu brakuje i czy faktycznie jest wart swojej ceny.

Eufy X10 Pro Omni na wideo

Pierwsze wrażenia na plus

Pierwsze kroki z Eufy X10 Pro Omni są bezproblemowe. Mapowanie mieszkania zajęło około 3 minut i przebiegło bez zakłóceń. Aplikacja Eufy Clean automatycznie zaproponowała podział na strefy, a każdej z nich można było przypisać odpowiedni typ podłogi. Sama aplikacja działa intuicyjnie i nie przytłacza liczbą opcji. Jak na sprzęt z tak szeroką listą funkcji, start użytkownika przebiega zaskakująco gładko.

Sprzątanie na co dzień – skuteczność i komfort

Ten etap testów przeprowadziłam z perspektywy zwykłego użytkownika, czyli uruchomiłam robota, ustawiłam domyślny tryb i pozwoliłam mu po prostu działać. Bez specjalnych scenariuszy, bez kombinowania z ustawieniami – dokładnie tak, jak zrobiłby to ktoś, kto kupuje sprzęt do codziennego użytku. W takich warunkach robot radził sobie bardzo dobrze i nie sprawiał mi żadnych problemów.

W trybie standardowym dokładnie odkurzał i mopował – w tym także przy krawędziach mebli. Poruszał się płynnie i z dużą precyzją. Sporadycznie dotykał zderzakiem przeszkód, ale robił to delikatnie, nie narażając ich na uszkodzenia.

Pod światło dało się zauważyć na panelach subtelne, koliste smugi. Są one charakterystyczne dla obrotowych mopów i dość typowe w tego typu robotach. Nie wpływają jednak na ogólne wrażenie czystości.

Dużym plusem jest system automatycznego podnoszenia mopów – kiedy robot wykrywa dywan, unosi je na około 12 mm, zapobiegając jego zmoczeniu. Dzięki temu nie trzeba martwić się o zabezpieczanie dywanów przed każdym cyklem sprzątania.

Trudniejsze scenariusze – plamy, przeszkody i lustra

Przetestowałam robota także w trudniejszych warunkach – takich, które mogą sprawić problem niejednemu modelowi: zaschnięte plamy, lustra, przeszkody domowe. Ze świeżą plamą z herbaty robot poradził sobie bez zarzutu. Została usunięta całkowicie już po jednym przejeździe.

Z trudniejszymi, zaschniętymi zabrudzeniami (plamy z kawy leżące ponad 12 godzin) nie było już tak idealnie. Jedną z nich robot potraktował jako przeszkodę i konsekwentnie omijał, drugą wyczyścił częściowo – zabrudzenie wyraźnie zbladło, ale nadal było widoczne. To potwierdza, że przy silnie zaschniętych plamach skuteczność mopowania może być ograniczona i czasem konieczna będzie dodatkowa interwencja.

Problem pojawił się też przy szafie z lustrami, ponieważ robot przez kilka minut próbował je sforsować, traktując odbicie jak dalszą drogę. Pomogło dopiero otwarcie drzwi szafy. W takich przypadkach najlepiej ustawić strefę zakazaną w aplikacji.

Za to test omijanie przeszkód zdał wzorowo: miska z wodą, but ze sznurówkami, zabawka i przewód – robot rozpoznał wszystkie obiekty i ominął je bez dotykania.

Co istotne, także w słabym oświetleniu robot radzi sobie bardzo dobrze z omijaniem przeszkód, dzięki zastosowaniu kamery RGB i oświetlenia LED.

Czy zmieści się pod Twoją kanapą? Sprawdzamy prześwit

Eufy X10 Pro Omni bez problemu wjeżdża pod meble o wysokości 12 cm – dokładnie tam sprząta i nie zacina się. Niższe przestrzenie, jak np. moje 8-centymetrowe szafki kuchenne, są już poza jego zasięgiem. Warto przed zakupem sprawdzić, czy kluczowe miejsca w domu są dla niego dostępne.

Aplikacja i jej możliwości

Aplikacja Eufy Clean oferuje dużą personalizację. Można ustawić osobne tryby czyszczenia dla różnych pomieszczeń, zaplanować harmonogramy, przypisać piętra, zmienić intensywność mopowania, poziom ssania czy włączyć strefy zakazane i wirtualne bariery. Interfejs jest dostępny w języku polskim, więc każdy sobie z nią poradzi. Zdarzają się drobne błędy językowe (np. urocze "czyszczenie mopsem"), ale nie wpływają one na funkcjonalność.

Ciekawostką jest funkcja śledzenia użytkownika (w wersji beta), która polega na tym, że po lekkim stuknięciu stopą w zderzak robot rusza za nami, sprzątając na bieżąco. To raczej ciekawy dodatek niż funkcja niezbędna, ale może przydać się w nietypowych sytuacjach.

Stacja i funkcje automatyczne

Stacja czyszcząca wyróżnia się wysokim poziomem automatyzacji. To w niej robot sam opróżnia pojemnik na kurz, myje mopy i przycina włosy zaplątane w szczotkę.

Muszę zaznaczyć, że opróżnianie pojemnika na kurz jest bardzo głośne – to hałas, który może wręcz wystraszyć, ale trwa kilkanaście sekund. Suszenie mopów jest natomiast bardzo ciche, ale trwa około 3 godzin. Mopy są myte w zimnej wodzie, a suszenie odbywa się w temperaturze 45°C – co ogranicza rozwój bakterii i eliminuje nieprzyjemne zapachy. Po miesiącu testów mopy nie miały charakterystycznego zapachu wilgoci, którego się spodziewałam. Dodam, że w praktyce mycie podłóg samą wodą okazuje się wystarczające do codziennego utrzymania czystości. Jeśli jednak ktoś chce wzmocnić działanie mopujące, można dolać do zbiornika delikatnego detergentu (zgodnie z zaleceniami producenta).

Warto również podkreślić obecność funkcji automatycznego czyszczenia szczotki, co oznacza, że w stacji robot przycina zaplątane włosy. Poniżej widać stan szczotki po 3 tygodniach ciągłej pracy. Przyznaję, że system działa i faktycznie zmniejsza to potrzebę samodzielnego czyszczenia – choć długie włosy i tak czasem trzeba usunąć ręcznie (na szczęście przy tej szczotce nie jest to specjalnie trudne – nie trzeba ich przycinać).

Test odkurzania – czy moc 8000 Pa robi różnicę?

Eufy X10 Pro Omni oferuje siłę ssania 8000 Pa – i to faktycznie czuć w trybie maksymalnym. W trybie standardowym robot poradził sobie dobrze – choć przy drobnych zabrudzeniach, jak rozsypana kawa, część została na podłodze. Tryb maksymalny skutecznie wszystko usunął.

Robot poradził sobie bez problemu na wykładzinie z krótkim włosiem – sprzątał dokładnie i bez zacięć.

Nie testowałam go na dywanach z długim włosiem i przy takiej powierzchni nie rekomenduję takich rozwiązań. Żaden robot nie poradzi sobie z nimi tak, jak klasyczny odkurzacz. To nie jest wada konkretnego modelu, tylko ograniczenie całej kategorii sprzętu. Roboty nie są w stanie wyciągać zabrudzeń spomiędzy gęstego włosia, a do tego łatwo się ono wplątuje w ich szczotki.

Design – prosty i funkcjonalny

Pod względem wyglądu Eufy X10 Pro Omni nie zwraca na siebie szczególnej uwagi. To dość masywna konstrukcja o prostym, stonowanym designie – matowe wykończenie, brak ozdobników, klasyczna kolorystyka. Nie jest to model, który zdobi wnętrze, a raczej taki, który ma nie rzucać się w oczy (w podobnej cenie można kupić aktualnie Dreame L40 Ultra, który jest tak elegancki, że może aż za bardzo przyciągać wzrok) .

Choć jego forma może kojarzyć się niektórym ze stylistyką sprzed dekady, nie sprawia wrażenia tandetnej czy niechlujnej. Obudowa wygląda solidnie i jest dobrze spasowana, a minimalistyczne podejście z pewnością znajdzie swoich zwolenników.

Po kilku tygodniach testów na górnej pokrywie robota pojawiły się drobne rysy. Choć nie wpływa to na jego działanie, warto pamiętać, że obudowa nie należy do najbardziej odpornych na zarysowania – to częsty efekt przy intensywnym użytkowaniu (szczególnie testowaniu pod recenzję sprzętu).

Cena i pozycja na rynku – czy Eufy to dobry wybór?

Cena modelu Eufy X10 Pro Omni, którą deklaruje obecnie producent wynosi 3599 zł, co plasuje go w segmencie premium. To kwota porównywalna z zaawansowanymi modelami takich marek jak Roborock, Dreame czy Roomba, które mają ugruntowaną pozycję na rynku i większe zaufanie użytkowników. Eufy to marka mniej znana w Polsce, co może budzić pewne wątpliwości.

Eufy X10 Pro Omni sprawdził się bardzo dobrze w trakcie trzytygodniowych testów, ale trudno ocenić jego długoterminową niezawodność – np. po roku intensywnego użytkowania. W przypadku bardziej znanych producentów mamy większą pewność, że sprzęt przeszedł długofalową weryfikację przez użytkowników i możemy ufać marce.

Z punktu widzenia funkcji i codziennego komfortu – model Eufy X10 Pro Omni prezentuje się bardzo solidnie. Warto jednak mieć świadomość, że nie mamy tu do czynienia z rynkowym liderem, a opinię o jakości obsługi serwisowej i długoterminowej trwałości tego modelu trudno dziś jednoznacznie ocenić.

Podsumowanie – czy warto?

Eufy X10 Pro Omni to robot, który w codziennych testach okazał się solidnym i wygodnym narzędziem do utrzymania czystości w domu.

Dobrze radzi sobie z typowymi zabrudzeniami, skutecznie omija przeszkody, a jego stacja czyszcząca zapewnia wysoki poziom automatyzacji – od opróżniania po suszenie mopów i przycinanie włosów ze szczotki. Obsługa jest bardzo prosta, aplikacja działa płynnie, a robot nie sprawia problemów i nie wymaga większego nadzoru. Dzięki funkcji podnoszenia mopów nie trzeba martwić się o dywany. To model, który świetnie sprawdzi się jako codzienny pomocnik – szczególnie jeśli masz zwierzęta i dużo twardych podłóg.

Z drugiej strony – nie mamy tu do czynienia z liderem rynku. Marka Eufy nie jest jeszcze szeroko rozpoznawalna, a długoterminowa niezawodność tego modelu pozostaje niewiadomą. Również skuteczność mopowania przy zaschniętych plamach i nietypowe sytuacje, jak odbicia w lustrze, pokazują, że system AI.See nie jest niezawodny.

To nie jest sprzęt idealny, ale pod wieloma względami bardzo funkcjonalny. I choć cena około 3599 zł nie należy do niskich, to urządzenie oferuje za nią zestaw funkcji, które rzeczywiście się przydają.

Warto jednak śledzić promocje – w niższej cenie ten model może być zdecydowanie bardziej atrakcyjnym wyborem. Przy zakupie warto upewnić się, że pochodzi z oficjalnej dystrybucji i objęty jest pełną gwarancją – to szczególnie ważne w przypadku sprzętu z segmentu premium.

Eufy X10 Pro Omni – plusy i minusy

Plusy:

Skuteczne odkurzanie i mopowanie – dobre efekty w codziennym użytkowaniu, szczególnie na twardych podłogach.

– dobre efekty w codziennym użytkowaniu, szczególnie na twardych podłogach. Bardzo wysoka moc ssania (8000 Pa) – wyraźna różnica w trybie maksymalnym.

– wyraźna różnica w trybie maksymalnym. Precyzyjne omijanie przeszkód (AI.See) – bezkolizyjna jazda nawet przy słabym oświetleniu.

– bezkolizyjna jazda nawet przy słabym oświetleniu. Automatyczne podnoszenie mopów na dywanach – nie trzeba ich zdejmować ręcznie.

– nie trzeba ich zdejmować ręcznie. Pełna automatyzacja w stacji czyszczącej – opróżnianie, mycie, suszenie mopów i czyszczenie szczotki.

– opróżnianie, mycie, suszenie mopów i czyszczenie szczotki. Delikatne obchodzenie się z meblami – nie uderza, nie obija się.

– nie uderza, nie obija się. Skuteczne odkurzanie na dywanach z krótkim włosiem.

Minusy:

Bardzo głośne opróżnianie pojemnika – trwa kilkanaście sekund, ale hałas jest dość niekomfortowy.

– trwa kilkanaście sekund, ale hałas jest dość niekomfortowy. Problemy z rozpoznawaniem luster i ciemnych plam – wymagają ustawienia stref zakazanych.

– wymagają ustawienia stref zakazanych. Nieznana marka – trudniej przewidzieć wsparcie długoterminowe.

– trudniej przewidzieć wsparcie długoterminowe. Cena (ok. 3599 zł) – nieco wysoka jak na producenta spoza czołówki na rynku.

Dla porządku warto dodać, że w droższych modelach znajdziemy bardziej zaawansowane funkcje, takie jak: wysuwana szczotka boczna, chowający się lidar, kamera do podglądu na żywo czy komunikacja dwustronna. Takie możliwości oferuje np. Dreame X50 Ultra, który niedawno testowałam – to już jednak model kosztujący niemal 5000 zł. W tej półce cenowej aż tak rozbudowane dodatki są rzadkością, ale ponieważ Eufy nie należy do marek z czołówki, można było liczyć na pewien element zaskoczenia. Tymczasem postawiono tu na solidną podstawę i automatyzację, bez technologicznych fajerwerków.

Eufy X10 Pro Omni to funkcjonalny i dobrze zaprojektowany robot sprzątający, który bardzo dobrze radzi sobie w codziennym użytkowaniu i oferuje pełną automatyzację czyszczenia – spełnia on swoje podstawowe funkcje na 4+. Na ostateczną ocenę 4.2/5 wpływają przede wszystkim wysoka cena, fakt, że Eufy nie jest jeszcze marką o ugruntowanej pozycji na rynku oraz hałas przy opróżnianiu i ograniczenia w mopowaniu trudnych plam.

Ocena końcowa 84% 4.2/5

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Agencja MSL. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wyglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.