Darmowy Polsat Go przestanie istnieć wraz z końcem tegorocznych wakacji. W jego miejsce pojawi się coś nowego – już nie darmowego, ale za to całkiem taniego.

To było dwa lata temu. Cyfrowy Polsat został zastąpiony przez Polsat Box, a w miejsce platformy Ipla pojawił się abonamentowy serwis streamingowy Polsat Box Go. Równocześnie uruchomiona została usługa Polsat Go, w której za darmo oferowane były najpopularniejsze seriale i programy tej stacji. Niedługo dane nam było się nim nacieszyć. Oficjalnie potwierdzono, że serwis zniknie wraz z końcem sierpnia.

Koniec Polsat Go. Będzie coś w zamian, ale trzeba zapłacić

Dokładnie 31 sierpnia 2023 roku zostanie wyłączony darmowy serwis Polsat Go. Właściciele usługi nie zamierzają jednak zostawić swoich użytkowników z niczym. Okazuje się, że równocześnie powołany do życia zostanie nowy pakiet Polsat Box Go Start, w którym nie zabraknie niczego, co mogliśmy oglądać w Polsat Go. Będą więc popularne seriale i programy, które obejrzymy na wszystkich swoich urządzeniach – także w trybie offline.

W przeciwieństwie do aktualnej oferty, Polsat Box Go Start będzie jednak płatny. Dobra wiadomość jest taka, że cena będzie bardzo niska – zapłacimy 30 zł za rok, co daje 2,50 zł miesięcznie. Pomimo abonamentu musimy jednak liczyć się z reklamami (których ma być niewiele), a więc mamy tu do czynienia z rozwiązaniem podobnym do tego, jakie nie tak dawno zostało wdrożone na platformie Player.

Prezent dla użytkowników: 2 miesiące Polsat Box Go Start

Niejako w formie rekompensaty dla obecnych użytkowników Polsat Go przygotowano prezent. To kod dający 2-miesięczny dostęp do pakietu Polsat Box Go Start za darmo. Link, który pozwoli ci go uzyskać, znajdziesz w wiadomości e-mail zatytułowanej „Koniec Polsat Go i co dalej? Odbierz powitalny prezent w Polsat Box Go!”, a odebrać i wykorzystać możesz go do 30 września bieżącego roku.

Co tak w ogóle czeka na nas w pakiecie Polsat Box Go Start? Ponad 40 tysięcy godzin seriali oraz programów rozrywkowych i informacyjnych. Wśród najpopularniejszych tytułów znajdują się Przyjaciółki, Pierwsza miłość, Świat według kiepskich, Rodzina zastępcza, Wotum nieufności, Matka, Lulu, Kowalscy kontra Kowalscy, Gliniarze, Policjantki i Policjanci, Nasz nowy dom, Twoja Twarz Brzmi Znajomo czy Love Island. Wyspa miłości.

Źródło: Polsat