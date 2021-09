Polsat Box Go to zupełnie nowa usługa w ofercie Polsatu. Równocześnie do przeszłości odchodzą dwie inne: Ipla oraz Cyfrowy Polsat Go. Znamy pakiety i ich ceny, a także inne szczegóły. Ty też zaraz poznasz.

Polsat Box Go, czyli Ipla i Cyfrowy Polsat Go połączone i zastąpione

1 września wystartował Polsat Box Go – nowy serwis streamingowy, który jest połączeniem, a właściwie rozwinięciem tego, co do tej pory oferowały usługi Ipla i Cyfrowy Polsat Go. Z jednej strony znajdziemy tu więc mnóstwo filmów, seriali i programów na życzenie, z drugiej – kanały telewizyjne na żywo. Innymi słowy: VOD i telewizja internetowa w jednym.

Wprowadzenie Polsat Box Go to jeden z etapów na drodze Polsatu do uproszczenia swojej oferty, a także oddania większej władzy w ręce klientów. Nie ma tutaj mowy o zobowiązaniach i długich umowach – pakiety kupuje się na miesiąc, a zostały one skonstruowane tak, by płacić tylko za to, czego się potrzebuje.

Pełna oferta Ipla na platformie Polsat Box Go

Jeśli chodzi o filmy, seriale i programy, to na Polsat Box Go znajdziesz wszystkie te same tytuły, które wcześniej były dostępne na Ipli. Jest tego sporo – zarówno jeśli chodzi o klasykę, jak i premierowe produkcje. W niektórych przypadkach można liczyć nawet na rozdzielczość 4K, a wybrane nowe seriale będą oferowane na wyłączność abonentom tej usługi.

Polsat Box Go to także telewizja internetowa z bogatą ofertą

Na abonentów Polsat Box Go czeka także 120 kanałów telewizyjnych. Oprócz tych polsatowskich, są to między innymi najpopularniejsze kanały sportowe (w tym Eurosport i Eleven Sports), filmowe (jak Cinemax, AXN, Fox, HBO czy Filmbox), dziecięce (m.in. Nickelodeon, Cartoon Netwoork i Disney), muzyczne (choćby Eska i 4Fun) oraz popularnonaukowe (na czele z History, Discovery i National Geographic).

Sportowa oferta Polsat Box Go wygląda świetnie

Jedną z najmocniejszych punktów oferty Polsat Box Go jest jej pakiet sportowy. W ramach jednego (wcale nie tak drogiego, swoją drogą) abonamentu zyskujesz dostęp do kanałów Polsat Sport (we wszystkich smakach) i Polsat Sport Premium, Eleven Sports 1-4, Canal+ Sport 3 i 4, Eurosport 1 i 2 oraz kilku innych. Masz też gwarancję możliwości obejrzenia wszystkich najważniejszych wydarzeń sportowych na żywo, w tym meczów piłkarskich w ligach europejskich i Lidze Mistrzów (nawet w 4K) oraz wyścigów Formuły 1.

No dobrze, ale czas przejść do rzeczy…

Ile kosztuje Polsat Box Go? Pakiety tematyczne dla każdego:

Polsat Box Go Premium kosztuje 40 zł miesięcznie (cena promocyjna: 30 zł) i zawiera pełną bibliotekę VOD oraz 100 kanałów TV,

(cena promocyjna: 30 zł) i zawiera pełną bibliotekę VOD oraz 100 kanałów TV, Polsat Box Go Sport kosztuje 50 zł miesięcznie (cena promocyjna: 40 zł) i zawiera najpopularniejsze sportowe kanały TV,

(cena promocyjna: 40 zł) i zawiera najpopularniejsze sportowe kanały TV, Polsat Box Go HBO kosztuje 25 zł miesięcznie i zawiera bibliotekę filmów i seriali HBO oraz 9 kanałów TV (HBO, Cinemax i AXN),

i zawiera bibliotekę filmów i seriali HBO oraz 9 kanałów TV (HBO, Cinemax i AXN), Polsat Box Go Polonia kosztuje 45 zł miesięcznie i zawiera polsatowską bibliotekę VOD oraz 10 kanałów TV,

i zawiera polsatowską bibliotekę VOD oraz 10 kanałów TV, Polsat Box Go Fortuna 1 Liga kosztuje 30 zł miesięcznie i zawiera wszystkie mecze Fortuny 1 Ligi w sezonie.

Te dwa ostatnie pakiety kierowane są do użytkowników spoza polskich granic.

Polsat Box Go na komputerze, smartfonie, tablecie i Smart TV

Z Polsat Box Go można korzystać na komputerze (na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych), na smartfonach z Androidem, iOS-em i Harmony OS-em oraz telewizorach i przystawkach z Android TV i Apple TV.

I co myślisz o takiej ofercie? Zamierzasz z niej skorzystać?

Źródło: Polsat, informacja własna