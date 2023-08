Znamy już tytuły filmów, które będą dostępne w usłudze HBO Max jeszcze tylko w tym miesiącu. Nie brakuje na liście mocnej klasyki i kilku ciekawostek sprzed paru lat.

To ważna wiadomość dla tych, którzy mają wykupione pakiety HBO Max i długie listy filmów do obejrzenia na swoich kontach. W sierpniu z oferty tej usługi zniknie kilkadziesiąt tytułów.

HBO Max usuwa filmy w sierpniu

Nie ma wśród tych tytułów zbyt wielu niedawnych premier, co wcale jednak nie oznacza, że nie mogą to być dla nas produkcje z listy do nadrobienia. Spośród tych gorętszych warto wymienić choćby szwajcarski dramat Dziewczyna i pająk, amerykański thriller Ci, którzy życzą mi śmierci czy też American Underdog opowiadający historię Kurta Warnera.

Listę uzupełniają jeszcze wzbudzające mieszane emocje tytuły, takie jak Resident Evil: Witajcie w Raccoon City, Kosmiczny mecz: Nowa era czy Miłość to miłość to miłość. Poza tym znika też nieco klasyki, na czele z pierwszym Top Gunem, Urodzonymi mordercami, Pomiędzy niebem a ziemią, Snem nocy letniej, Hellboyem z 2004 roku czy też dwiema pierwszymi częściami Step Up.

Seriale z poniższej listy zostaną usunięte z katalogu HBO Max wraz z końcem sierpnia (chyba, że w nawiasie zaznaczono inaczej):

American Underdog

Biała twierdza

Białe święta

Blindspot: mapa zbrodni

Blue Valentine

Buladó

Ci, którzy życzą mi śmierci (tylko do 26 sierpnia)

Clifford. Wielki czerwony pies (tylko do 18 sierpnia)

Cry Macho (tylko do 14 sierpnia)

Czekolada pokoju

Dobry człowiek

Dziewczyna i pająk

Dziewczyny nie powinny chodzić same nocą

Europa

Fala upałów (tylko do 25 sierpnia)

Film o pszczołach

FOMO: Udostępniasz i rządzisz

Grimsby

Hellboy

In The Heights: Wzgórza marzeń

Jackass Forecer (tylko do 25 sierpnia)

Jak wytresować smoka

Jedz, módl się, kochaj

JFK

Kaznodzieja

Kosmiczny mecz: Nowa era

LEGO Bohaterowie Marvela: Czarna Pantera – Draka w Wakandzie (tylko do 27 sierpnia)

LEGO Bohaterowie Marvela: Doładowani na maksa (tylko do 27 sierpnia)

LEGO Bohaterowie Marvela: Strażnicy Galaktyki – Groźba Thanosa (tylko do 27 sierpnia)

LEGO Marvel Super Heroes: Avengers Reassembled! (tylko do 27 sierpnia)

Marvel Spider-Man: Wkręcony w Venoma (tylko do 27 sierpnia)

Miłość to miłość to miłość

Mokry pies

Moneyball

Obecność 3: Na rozkaz diabła

Odbicie

Ojciec Omara

Pasażerowie

Polowanie na czarownice

Pomiędzy niebem a ziemią

Poniedziałek (tylko do 11 sierpnia)

Poszukiwana silna kobieta

Resident Evil: Witajcie w Raccoon City (tylko do 27 sierpnia)

Sen nocy letniej

Step Up – Taniec zmysłów

Step Up 2

Strażnicy marzeń

Szron

T2: Trainspotting

Top Gun

Toto bohater

Uduchowiona Gloria

Urodzeni mordercy

Wolność

Złodziej

Czy na liście faktycznie znajduje się jakiś film, który znajduje się na twojej liście „do obejrzenia”? A może któryś z tych tytułów chcesz polecić reszcie użytkowników? Zapraszamy do sekcji komentarzy.

Źródło: HBO, Upflix, inf. własna