Czy są w Internecie miejsca, gdzie można oglądać filmy za darmo i w pełni legalnie? Jak się okazuje, całkiem sporo. Prezentujemy je poniżej.

Filmy online – darmowe źródła

Jak się zaraz przekonacie, darmowe filmy znajdziecie w katalogach – co do zasady – odpłatnych serwisów, jak i tych stworzonych wyłącznie z myślą o popularyzacji oferowanych przez siebie treści. Niezależnie czy stawiacie na kino polskie czy zagraniczne; poszukujecie czystej rozrywki czy artystycznych doznań – poniżej znajdziecie rozwiązania na miarę swoich potrzeb.

Filmy za darmo w Polsat Go

Filmy za darmo znajdziecie w Polsat Go – platformie funkcjonującej według modelu aVOD, a zatem oferującej wideo na życzenie, obsługiwane przez reklamy. Kosztem, jaki ponosicie w związku z nieodpłatnym dostępem do biblioteki serwisu, są tu wspomniane, okresowe bloki reklamowe. Po założeniu konta (które możecie spersonalizować według własnych preferencji) obejrzycie tytuły, takie jak “Jeździec wielorybów”, “Locke”, “Tancerka” czy “Take This Waltz”.

Bezpłatne filmy online na CDA

Darmowe filmy online obejrzycie także na CDA, funkcjonującym na zasadzie user generated content. Oprócz autorskich materiałów użytkowników znajdziecie tu pełnometrażowe produkcje. Nad legalnością udostępnienia tych ostatnich czuwają administratorzy serwisu, których zadaniem jest analiza zgłoszeń i usuwanie treści naruszających cudze prawa. Platforma jest dostępna także w odpłatnej wersji Premium.

Darmowe filmy od VOD.pl

Filmy online za darmo w swojej ofercie ma VOD.pl, który po przejęciu przez TVN Warner Bros. Discovery zaliczył ostatnio niemały makeover. W nowej formie stanowi ogniwo pośrednie pomiędzy platformami Player.pl i HBO Max, udostępniając treści bez wymogu uiszczenia kosztów subskrypcji, za to z reklamami wyświetlanymi zarówno przed, jak i w trakcie seansu. Znajdziecie tu tytuły, takie jak “Kochaj i tańcz”, “Listy do M.”, “Mój biegun”, “Nad życie” i “Oszukane”.

Polskie filmy online za darmo w TVP VOD

Gdzie obejrzeć filmy za darmo z rodzimego podwórka? Odpowiedzi dostarcza TVP VOD – platforma polskiego nadawcy, dystrybuująca produkcje oryginalne Telewizji Polskiej (i nie tylko). Nieodpłatny dostęp do treści bez logowania idzie tu w parze z reklamami. W zamian obejrzycie produkcje, takie jak “Twój Vincent”, “Pan Wołodyjowski” czy “Trędowata”. W nawigacji po serwisie przydatny może okazać się podział na kategorie gatunkowe, chronologiczne i alfabetyczne.

Klasyczne, darmowe filmy na 35mm.online

Seans bez rejestracji i logowania umożliwia również 35mm.online – platforma, której celem jest:

cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego.

Znajdziecie tu fabularne, dokumentalne i animowane filmy online; te skierowane do starszej, jak i młodszej widowni – a wszystko to uzupełnione o opcje opisów, audiodeskrypcji, transkrypcji i angielskich napisów.

Artystyczne filmy online za darmo od arte.tv

Stawiacie na ambitniejsze kino? Oto gdzie oglądać filmy za darmo. ARTE to europejski kanał kulturalny; miejsce, w którym znajdziecie mnóstwo produkcji z całego starego kontynentu, zdecydowanie zasługujących na określenie “artystyczne”. To przede wszystkim filmy dokumentalne i reportaże na tematy wszelakie, ale też nagrania z koncertów i materiały innego typu. Biblioteka platformy jest na bieżąco aktualizowana. Warto więc pozostać czujnym.

Ninateka – filmy online za darmo i bez reklam

Darmowe filmy udostępnia także Ninateka – serwis Narodowego Instytutu Audiowizualnego prezentujący dokumenty, reportaże, wywiady, koncerty, animacje i inne materiały wideo – w znacznej mierze rodzimej produkcji. Dostęp do nich uzyskacie bez konieczności posiadania konta i oglądania reklam.

Okresowe oferty promocyjne Apple TV+

Filmy za darmo online obejrzycie też na Apple TV+ – o ile trwa właśnie akcja promocyjna platformy. Te na szczęście trafiają się dość często i obejmują kilkumiesięczny, nieodpłatny dostęp do biblioteki serwisu. Aktualnie szczęśliwcami są posiadacze konsol PS5 i PS4, którzy do 31 lipca 2023 roku mogą otrzymać darmowy dostęp do Apple TV+ odpowiednio na sześć lub trzy miesiące. Warto się więc pospieszyć, a na przyszłość – zachować czujność.

Filmy za darmo online na YouTube

Zestawienie zamyka stary, dobry YouTube, będący istną kopalnią nieodpłatnych treści. Właśnie tutaj wylądowały klasyczne produkcje Studia Filmowego TOR, za które odpowiadają choćby Andrzej Wajda, Marek Piwowski, Krzysztof Kieślowski czy Krzysztof Zanussi. Wiele starszych i nowszych filmów i seriali – zarówno polskich, jak i zagranicznych – znajdziecie również na kanale Kino Świat VOD, prowadzonym przez tego dystrybutora, udostępniającym:

kino polskie i zagraniczne, wysokobudżetowe hity i produkcje nagradzane na festiwalach. Filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Najlepsze kino od A do Z. Wszystko legalnie i za darmo.

