Nieoficjalne doniesienia sugerowały, iż gracze otrzymają świetny prezent. Ostatecznie do tego nie dojdzie, ale jeśli ktoś chce pograć w Battlefield 5 za darmo, to jest taka szansa.

Battlefield 5 z darmowym weekendem na Steam

Mowa o doniesieniach, wedle których na Steam miano rozdawać grę Battlefield 5. Nie były one szczególnie wiarygodne i ostatecznie okazały się błędne. Owszem, promocję przygotowano, ale ma ona inny charakter. Mowa o dobrze znanym korzystającym z tego sklepu darmowym weekendzie.

Jeszcze przez 2 dni (do niedzieli do godziny 19:00) posiadający konto na Steam mogą bawić się przy wymienionej produkcji DICE. Zdecydowano się jedynie na ograniczenie czasowe, oddając przy tym do dyspozycji wszystkie tryby rozgrywki.

Osiągnięte postępy można będzie zachować w przypadku ewentualnego zakupu. A dodajmy, że ten możliwy jest z rabatem. Do 8 września Battlefield 5 na Steam kosztuje 26,99 złotych i to w wersji Definitive Edition.

W oczekiwaniu na Battlefield 2042

Battlefield 5 to wciąż najnowsza odsłona tej popularnej serii, z premierą mieliśmy do czynienia w listopadzie 2018 roku. Wydaje się, że to jedna z gier, które nie wymagają bliższego przedstawiania, ale gdyby ktoś chciał dowiedzieć się o niej czegoś więcej to dobrym miejscem będzie nasza recenzja. Z niej dowiecie się sporo na temat starć w bitwach II wojny światowej, bo właśnie w jej czasach umiejscowiono akcję.

Promocji związanych z Battlefield 5 (a także starszymi propozycjami cyklu) powinno przybywać. Powodem jest rzecz jasna zbliżający się debiut Battlefield 2042. Jeśli nic się nie zmieni, to doczekamy się go 22 października, a wtedy chętnych do zabawy z poprzednikami znacząco ubędzie. Warto nadmienić, że czeka nas spory przeskok w czasie i tym samym zmiana klimatu, bo tym razem DICE zaplanowało wybieg w przyszłość.

Graliście w Battlefield 5? Polecacie tym, którzy jeszcze tego nie robili?

Źródło: steam