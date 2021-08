Battlefield 2042 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier nadchodzących miesięcy. Jeżeli planujecie zakup nowego komputera lub laptopa, będziecie mogli zgarnąć ją za darmo. Jest tylko jeden warunek.

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Nvidia jest oficjalnym partnerem graficznym Battlefield 2042 – dzięki współpracy programistów, gra będzie wspierać szereg rozwiązań obsługiwanych przez karty GeForce RTX (w tym technologie Nvidia DLSS i Nvidia Reflex).

„Dzięki przełomowemu zestawowi technologii NVIDIA jesteśmy w stanie uczynić Battlefield 2042 najbardziej zaawansowanym technologicznie tytułem serii Battlefield w historii. NVIDIA DLSS i NVIDIA Reflex zapewniają maksymalną wydajność, jakość obrazu i najniższą latencję, zapewniając najwyższą jakość rywalizacji. Jesteśmy podekscytowani współpracą z firmą NVIDIA jako naszym oficjalnym partnerem platformy graficznej PC. Umożliwiło to zaprezentowanie działań wojennych na bezprecedensową skalę i z dynamicznie zmieniającym się polem bitew” — Seth Christie, dyrektor ds. technologii w EA Studios Europe.

Battlefield 2042 nie ma specjalnie wygórowanych wymagań, ale do grania w wyższej rozdzielczości i/lub większej płynności przyda się dobra karta graficzna.

Battlefield 2042 za darmo do komputerów i laptopów z kartami GeForce

Okazuje się, że współpraca ma dalszy ciąg – podczas targów Gamescom ujawniono, że nowy Battlefiel będzie dołączany przy zakupie wybranych komputerów stacjonarnych i laptopów z GeForce RTX (akcja nie dotyczy samodzielnie sprzedawanych kart).

Promocja dotyczy konfiguracji z kartami:

GeForce RTX 3090

GeForce RTX 3080 Ti

GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3070 Ti

GeForce RTX 3070

Klienci otrzymują grę Battlefield 2042 oraz dodatki dla zamawiających tytuł w przedsprzedaży: wczesny dostęp do otwartej bety, nóż do eliminacji w walce wręcz Baku ACB-90, epicką zawieszkę na broń „Pan Gryzak” oraz tło karty gracza „Lądowanie” i nieśmiertelnik „Stara gwardia”.

Battlefield 2042 za darmo – jak dostać?

W akcji biorą udział duże sklepy z elektroniką - w naszym kraju jest to m.in. Media Expert, Morele i Sferis. Promocja trwa od 24 sierpnia 2021 roku do 14 września 2021 roku (kod może być zrealizowany do 14 grudnia 2021 roku). Regulamin i szczegóły znajdziecie na stronie Nvidii.

Źródło: Nvidia