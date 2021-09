Ubisoft zdecydował się udostępnić dwie duże gry ze swojej oferty. Wprawdzie tylko na określony czas, ale i tak mowa o dobrej okazji do poznania ich bliżej i podjęcia decyzji o ewentualnym zakupie.

Darmowy weekend z Watch Dogs: Legion

Okazje do przetestowania Watch Dogs: Legion trafiały się już wcześniej, ale przecież raczej nie wszystkim pasowało z nich skorzystać. Pojawiła się kolejna, znów pod postacią tzw. darmowego weekendu. Tym razem z promocji mogą skorzystać gracze posiadający PC, konsole PlayStation 5, PlayStation 4 lub korzystający z Google Stadia.

Zainteresowani mają czas do 5 września. Watch Dogs: Legion miał premierę w październiku zeszłego roku, nadal otrzymuje jednak nowe elementy i można przypuszczać, że twórcy właśnie z tego powodu zdecydowali się na kolejną próbę przyciągnięcia dodatkowych graczy tego typu promocją.

Anno 1800 również do przetestowania

Jeśli Watch Dogs: Legion to nie Twoje klimaty lub jeśli już ten tytuł znacz, jest jeszcze jedna propozycja. Podobna promocja dotyczy również Anno 1800. W tym przypadku czasu na sprawdzanie rozgrywki jest nieco więcej, bo można robić to do 6 września. Tyle tylko, że wyłącznie na PC. To jednak nie zła wola producenta, Anno 1800 nie zadebiutowało na innych platformach.

Też nie jest to tytuł anonimowy, bo w końcu mowa o grze wchodzącej w skład popularnej serii strategii. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej czasach, w jakich została osadzona oraz o samej rozgrywce to wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w naszej recenzji.

Źródło: Ubisoft