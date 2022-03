Zainspirowany powieścią Kojiego Suzukiego pod tytułem Ringu i jej oryginalną adaptacją filmową, zespół projektowy pracujący nad grą musiał sprostać wielu wyzwaniom. Co ciekawego czeka nas w Dead by Daylight Sadako Rising?

Dobrze znane z filmu motywy także w grze

Sadako Rising jest już 23. rozszerzeniem do gry Dead by Daylight. W nowym DLC pojawią się dwie nowe postaci – zabójczyni Sadako Yamamura oraz ocalały Yoichi Asakawa. Odnajdziemy w nim także różne nawiązania do filmu, takie jak chociażby kasety, czyli źródło rozprzestrzeniania się klątwy. Fani na pewno kojarzą też scenę słynnego wychodzenia z telewizora. Monitory pomogą Sadako w materializacji w świecie rzeczywistym.

Twórcy we wpisie blogowym na stronie PlayStation opowiadają, że chcieli ukazać jak niepokojąca i przerażająca jest Sadako:

Od samego początku chcieliśmy uchwycić (...) jak porusza się, powoli i celowo, by groźnie podkradać się do swoich ofiar. Zawsze postrzegaliśmy Sadako jako bardziej skrytego zabójcę – wiedziałbyś, kiedy jest blisko, ale nie widziałbyś jej, dopóki nie było za późno. I oczywiście musieliśmy włączyć telewizory i taśmy wideo bezpośrednio do mechaniki gry.

Twórcy nawiązali również do siedmiodniowego odliczania związanego z przeklętą taśmą wideo, dodając do gry więcej poczucia strachu. Jak mówi dyrektor kreatywny Dave Richard:

Wiedzieliśmy, że chcemy pokazać straszne uczucie klątwy, która zabija w ciągu siedmiu dni. Wyzwaniem było skrócenie tego doświadczenia do znacznie krótszych ram czasowych. Zdecydowaliśmy się wprowadzić Condemned Meter, w którym różne działania sumują się do siedmiu nacięć na liczniku Ocalałego.

Gdy licznik się zapełni, Sadako może natychmiast zabić Ocalałego, który wejdzie w stan umierania.

Zwiastun dodatku możecie obejrzeć poniżej:

Kiedy premiera rozszerzenia?

Twórcy przygotowali wspomnianą "przeklętą taśmę", umieścili ją na Twitterze i, jak zapowiadają: po obejrzeniu taśmy nie można cofnąć swojego losu. Aby się uratować, klątwa musi się rozprzestrzeniać.

Czy taśma jest faktycznie przeklęta, przekonamy się 8 marca, gdy będzie miała miejscepremiera rozszerzenia na PS4 i PS5.

Graliście już wcześniej w Dead by Daylight?

Źródło: blog.playstation.com, twitter