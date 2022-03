Gracze opłacający abonament Xbox Game Pass lub PC Game Pass mogą szykować się na kolejne atrakcje. Marzec rozbuduje katalog dostępnych gier o następne ciekawe tytuły.

Często pojawiają się głosy, że graczy dawno nie spotkało nic równie dobrego co usługa Xbox Game Pass (ostatnio nazewnictwo rozbito na Xbox Game Pass na konsolach i PC Game Pass na PC). W ramach abonamentu można liczyć tu na dostęp do ponad 100 gier, przy czym nie jest to katalog niezmienny. Systematycznie pojawiają się nowości i to nie byle jakie. W tym miesiącu zostanie to potwierdzone.

Nowe gry w Xbox Game Pass i PC Game Pass w marcu

Far: Changing Tides (chmura, konsole i PC)

Microsoft Flight Simulator (chmura)

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (konsole i PC)

Kentucky Route Zero (chmura, konsole i PC)

Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (chmura, konsole i PC)

Young Souls (chmura, konsole i PC)

Marvel’s Guardians of the Galaxy to łakomy kąsek

Przed szereg wysuwa się tutaj chyba Marvel’s Guardians of the Galaxy. Niektórzy podchodzili do tego tytułu z pewnym dystansem, ale koniec końców okazał się on bardzo dobry. Doczekał się nawet nominacji w naszym plebiscycie na Produkt Roku 2021 i część z Was właśnie na niego głosowała. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej na temat rozgrywki, jaką przygotowało studio Eidos Montreal to zapraszamy do recenzji.

Co zniknie z Game Pass?

Z drugiej strony nie wypada nie zauważyć, że są też gry, które zostaną usunięte z Xbox Game Pass i PC Game Pass. Chodzi o Nier: Automata, Phogs!, Torchlight III i The Surge 2. Wydaje się, biorąc pod uwagę obydwie listy, że bilans wychodzi tutaj na plus.

Opłacacie abonament oferowany przez Microsoft? Zamierzacie sprawdzić którąś z nowych gier w ofercie?

Źródło: xbox