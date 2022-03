Jeśli myśleliście, że wyjątkowo mocne premiery gier lutego wyczerpały już dobrą passę branży elektronicznej rozrywki to musimy Was wyprowadzić z błędu. Pod względem szykowanych debiutów od dawna wyczekiwanych hitów marzec zapowiada się równie gorąco.

Coś miłego dla oderwania od ponurej rzeczywistości

Luty dał nam wszystkim popalić, no nie? Najpierw niezłe Dying Light 2, potem coś dla strategicznych maniaków, czyli Total War: Warhammer III, a na końcu niezła gratka dla fanów PlayStation 5 czekających na jakieś nextgenowe objawienie. Co by nie mówić Horizon Forbidden West potężnie dorzucił do pieca.

Oczywiście, na finiszu lutego czekała nas jeszcze jedna potężna niespodzianka pod postacią nowej gry twórców legendarnych już Soulsów. Ale choć Elden Ring naprawdę pozamiatał zbierając całą masę fantastycznych ocen, jego premierę przyćmiły niestety wydarzenia rozgrywające się za naszą wschodnią granicą. Co tu dużo pisać – mroczne czasy nastały.

Wiemy dobrze, że w takich warunkach niełatwo myśleć o graniu, ale pamiętajcie – nawet w tak ponurej rzeczywistości warto znaleźć sobie coś co choć na chwilę pozwoli nam oderwać się od tego wszystkiego i ukoić zszargane nerwy. Może to być książka, może być film, może też jedna z nowych gier. A marzec 2022 z pewnością dostarczy nam ciekawych propozycji do ogrania, szczególnie, że sporo w nim tytułów z listy najbardziej oczekiwanych gier 2022. Zresztą sami to oceńcie oglądając najnowszy odcinek naszej wideo serii.

Najlepsze premiery gier marca 2022

