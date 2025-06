Gracze mają problem z Death Stranding 2. Konsola się przegrzewa

Death Stranding 2 zalicza udany debiut, co z pewnością cieszy Hideo Kojimę. Jednak nie wszyscy podzielają ten entuzjazm. Część graczy melduje o problemach związanych z konsolą PlayStation 5.

Jedna z najlepszych i najpiękniejszych gier aktualnej generacji – taki wniosek można wyciągnąć po tym, jak branża przyjęła Death Stranding 2. Nie ma jednak gier bez skazy i wygląda na to, że część graczy ma pod górkę. Powodem jest przegrzewająca się konsola PlayStation 5.

PS5 przegrzewa się podczas korzystania z mapy

Serwis Push Square zauważył niepokojący wątek na forum Reddit. “Grałem w tę grę na podstawowej wersji PS5 i ogólnie rzecz biorąc, działała świetnie — grafika jest oszałamiająca, a podczas normalnej rozgrywki nie miałem żadnych problemów” – pisze twórca wątku. Wszystko brzmi dobrze, ale problem pojawia się wtedy, gdy gra zostanie wstrzymana i pojawia się ekran mapy. Wtedy właśnie “wentylator nagle zaczyna pracować na najwyższych obrotach i pojawia się ostrzeżenie o przegrzaniu”.

Autor wątku nie jest osamotniony w swoich problemach natury konsolowej. Inni użytkownicy również meldują o przegrzewającym się PS5. Może mieć to związek z silnikiem gry. Jeden z graczy zauważył, że “to samo zdarzyło się kiedyś z Horizon Zero Dawn na PS4. Kiedy otwierasz mapę, wentylator szaleje, więc myślę, że to coś związanego z silnikiem (obie gry używają silnika Decima)”.

Czy chodzi o odblokowaną liczbę klatek na sekundę w menu? Niewykluczone. Niedawno wydany patch nie rozwiązał w pełni tego problemu, a więc należy spodziewać się kolejnej łatki. Warto zgłosić problem wysyłając wiadomośc na oficjalny e-mail Kojima Productions.

A czy wy natknęliście się na podobny problem z Death Stranding 2?

Źródło: Push Square