Trochę trzeba było poczekać, ale wygląda na to, że DEATHLOOP w końcu zadebiutuje. Jeśli interesujesz się tym tytułem i masz w planach zabawę na PC to zatrzymają się na chwilę.

Wymagania sprzętowe DEATHLOOP nie wszystkim się spodobają

Bethesda opublikowała wymagania sprzętowe nowej produkcji Arkane Studios. Już pobieżny rzut oka na zaprezentowane konfiguracje pozwala pokusić się o stwierdzenie, że przyda się tutaj nie byle jaki PC. Wprawdzie minimalna konfiguracja jeszcze nie odstrasza, ale w przypadku chęci zabawy w rozdzielczości 4K i na ustawieniach Ultra potrzeba będzie sprzętu z naprawdę mocnymi podzespołami. Wydawca rekomenduje bowiem procesory Intel Core i9-10900K i AMD Ryzen 7 3800XT, a także karty graficzne GeForce RTX 3080 i AMD Radeon RX 6800 XT.

Minimalna konfiguracja sprzętowa: 1080p / 30 FPS z niskimi ustawieniami

system operacyjny: Windows 10 (64-bitowy), wersja 1909 lub wyższa

procesor: Intel Core i5-8400 2.80 GHz lub AMD Ryzen 5 1600

12 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GTX 1060 (6 GB) lub AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: wersja 12

30 GB wolnego miejsca na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa: 1080p / 60 FPS z wysokimi ustawieniami

system operacyjny: Windows 10 (64-bitowy), wersja 1909 lub wyższa

Procesor: Intel Core i7-9700K 3.60 GHz lub AMD Ryzen 7 2700X

16 GB RAM

karta graficzna: Nvidia RTX 2060 (6 GB) lub AMD Radeon RX 5700 (8 GB)

DirectX: wersja 12

30 GB wolnego miejsca na dysku

Konfiguracja Ultra 4K: 4K / 60 FPS z ustawieniami Ultra

system operacyjny: Windows 10 (64-bitowy), wersja 1909 lub wyższa

procesor: Intel Core i9-10900K 3.70 GHz lub AMD Ryzen 7 3800XT

16 GB RAM

karta graficzna: Nvidia RTX 3080 (10 GB) lub AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

DirectX: wersja 12

30 GB wolnego miejsca na dysku

Kiedy premiera DEATHLOOP?

Śledzący losy DEATHLOOP doskonale wiedzą, że nie wszystko szło tutaj po myśli twórców. Premiera gry była opóźniana i to kilka razy. Przy ostatnim komunikacie w tej sprawie podano jednak termin 14 września i zanosi się na to, że zostanie on dotrzymany. Zostało bowiem tylko kilka dni. Lista platform docelowych nie jest tutaj przesadnie rozbudowana. Poza wersją na PC (Steam i Bethesda.net) ma pojawić się również ta dedykowana PlayStation 5.

