Czyżby Bethesda rozpoczynała większą ofensywę związaną z promowaniem DEATHLOOP? Póki co przypomniano o grze podczas State of Play i udało się zrobić tym dobre wrażenie.

Nowy zwiastun DEATHLOOP warto zobaczyć i usłyszeć

Pierwsze informacje i materiały zapowiadające DEATHLOOP nie wywołały większej fali zachwytów. Z czasem można było jednak zacząć utwierdzać się w przekonaniu, że ekipa Arkane Studios ma konkretny plan, a najnowszy zwiastun daje nadzieje na to, że wykreowany tu świat będzie naprawdę klimatyczny. Jeśli czyimś pierwszym skojarzeniem będą tutaj filmy o Jamesie Bondzie, to jest to jak najbardziej słuszny trop.

Lista filmowych inspiracji robi wrażenie

Sebastien Mitton, dyrektor artystyczny DEATHLOOP, nie ukrywa, że podczas projektowania wyspy Blackreef czerpano inspiracje z wielu źródeł. Między innymi z filmów. Jakich? Skyfall, Ucieczka z Nowego Jorku, Point Blank, Coś, Kształt wody czy Kult. W każdym z nich dostrzeżono coś, co w jakimś stopniu można było przemycić również do DEATHLOOP. Obejrzenie wymienionych filmów ma być wedle twórców miłym przygotowaniem do premiery gry, a że jest to ciekawa lista to pomysł wydaje się całkiem kuszący.

Padają również nawiązania do filmu No Time to Die, którego niektóre sceny kręcone były na Wyspach Owczych. A to jedno z rzeczywistych miejsc, na które Arkane Studios spoglądało projektując wyspę Blackreef. W przypadku budynków patrzono na lata 30. i 40., ale jeśli chodzi o style ubrań już na lata 40. i 50., a nawet 60. Trzeba przyznać, że to dość spory miszmasz, a na publikowanych materiałach efekt wydaje się nader kuszący.

„Na Blackreef znaleźć można wiele motywów inspirowanych latami 30. i 40. w postaci bunkrów, opuszczonych laboratoriów i rdzewiejących struktur. Wzorowaliśmy się na miejscach takich jak Prypeć na Ukrainie, Hashima w Japonii czy Pyramiden, czyli porzucona sowiecka osada górnicza leżąca na norweskim archipelagu. Sięgnęliśmy też po motywy zimnowojenne i serial Lost (Zagubieni) z jego Inicjatywą DHARMA. To źródło tajemnic było ogromną inspiracją dla naszych artystów.” - Sebastien Mitton, dyrektor artystyczny DEATHLOOP

Kiedy premiera DEATHLOOP?

Pierwotne plany zakładały, że DEATHLOOP będzie jednym z nielicznych tytułów startowych PlayStation 5. Nic z tego jednak nie wyszło, bo swojego czasu podjęto decyzję o zauważalnym przesunięciu premiery. Jeśli tym razem nic się już nie zmieni, gra zostanie udostępniona 21 maja.

Poza wersją na PlayStation 5 pojawi się również ta na PC. Możliwe, że w późniejszym czasie lista platform zostanie rozszerzona. Kandydatami wydają się konsole Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: Bethesda Polska

Warto zobaczyć również: