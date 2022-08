Deliver Us Mars zostało zapowiedziane kilka miesięcy temu. Gra miała pojawić się już we wrześniu tego roku, jednak premiera została przesunięta. Powód? Ambicja twórców.

Deliver Us Mars pojawi się w 2023 roku

Deliver Us Mars to kontynuacja gry Deliver Us the Moon od studia KeokeN Interactive. Zapowiada się jako klimatyczne science-fiction. Zgodnie z fabułą gry, ludzkość znajduje się na skraju kompletnego wyginięcia. Gracz zatem dołącza do misji Zefir, aby podróżować na Marsa i zmierzyć się z surowym i bezlitosnym terenem planety i jednocześnie odkryć sekrety organizacji Outward.

Zgodnie z najnowszą informacją od twórców na grę przyjdzie nam niestety jeszcze trochę poczekać. Studio chce mieć pewność, że gra będzie odpowiednio dopracowana, dlatego też premiera została przesunięta na 2 lutego 2023 roku.

Jak można przeczytać we wpisie:

Deliver Us Mars to jak dotąd najbardziej ambitny projekt KeokeN Interactive. Podróż, którą gracze odbędą jako Kathy Johanson, jest pełna głęboko emocjonalnych chwil i niebezpieczeństw. Ważne jest, aby korzystać z tego doświadczenia w momencie premiery. Mając to na uwadze, wspólnie podjęliśmy trudną decyzję o przesunięciu daty premiery na 2 lutego 2023 r., aby upewnić się, że jesteśmy w stanie sprostać tym ambicjom. Chociaż rozumiemy, że ta wiadomość może być rozczarowująca, cieszymy się, że wszyscy zmierzycie się z wyzwaniami Marsa, przemierzycie jego nieprzyjazne środowiska i odkryjecie tajemnicę ARK.

W międzyczasie twórcy mają pochwalić się nowym zwiastunem gry. Pojawi się już 24 sierpnia podczas Future Games Show.

Źródło: twitter